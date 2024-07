Les Pixel 9 auront une puce Tensor G4 révolutionnaire, Google l’affirme mais sans preuve

Google prétend que son processeur Tensor G4 intégré au futur Pixel 9 serait une révolution. Cependant cette affirmation peut être remise en cause. Le manque d’informations officielles et le retard des caractéristiques du G4 vis-à-vis de la concurrence font planer le doute.

Pixel 9 Pro ©Google

Le prochain smartphone Pixel de Google ne devrait pas tarder à sortir. La nouvelle génération est en marche, le lancement du Pixel 9 serait apparemment programmé pour le 13 août. C’est bien plus tôt que ce qui était attendu, le modèle précédent ayant été commercialisé en octobre 2023.

Si cette date s’avère exacte, seuls dix mois sépareraient les deux téléphones de la firme de Mountain View. De ce fait, il serait logique de se poser des questions concernant les performances du nouveau modèle. En un laps de temps aussi court, les améliorations apportées au Pixel 9 pourraient être assez légères.

Pourtant Google semble très assuré dans sa communication. Des fuites concernant le processeur Tensor G4 (et le Pixel 9 en général) suggèrent que l’entreprise est certaine que son SoC sera une révolution. Évidemment le géant d’internet n’a pour l’instant fourni aucune donnée afin d’appuyer ses affirmations.

Le Tensor G4 est-il au niveau ?

©OneLeaks et 91mobiles

Certes les benchmarks non officiels du Tensor G4 présentent un SoC 33% plus performant que le précédent, notamment grâce à un CPU configuré en 1+3+4. Cependant ce n’est pas non plus un exploit, en effet des tests du Tensor G3 montraient qu’il était malmené par les puces A14 des iPhone 12.

Le Tensor G4 devrait logiquement apporter quelques améliorations par rapport à la génération précédente. Cependant le fait qu’il conserve la même gravure en 4 nm que le G3 pourrait être handicapant vis-à-vis de la concurrence.

Pour reprendre l’exemple d’Apple, la puce A17 Pro des iPhone 15 Pro et Pro Max est, elle, gravée en 3 nm. Si une optimisation à outrance du G4 pourrait l’aider à s’en sortir et offrir des performances convenables, il semblerait que Google accumule du retard question hardware.

Le Pixel 9 sera-t-il révolutionnaire ?

Tensor G3 ©Google

Après tout, ses premières puces en 3 nm ne seront que les Tensor G5 conçus en interne. Il faut donc espérer que Google ait trouvé un moyen innovant pour que la firme puisse étayer ses dires. Sans quoi ses affirmations sur les Pixel 9 et les Tensor G4 pourraient s’apparenter à de l’esbroufe tout simplement.

Évidemment si le SoC d’un smartphone est un indicateur de ses performances, ce n’est pas la seule variable intéressante. Les fonctionnalités nouvelles et les changements de l’OS apportés par le Pixel 9 seront également importants à prendre en compte afin de juger de la qualité du smartphone.

Google Tensor G3 Google Tensor G4 Apple A17 Pro Architecture CPU 1x Cortex-X3

(2,91 GHz)

4x Cortex-A715

(2,37 GHz)

4x Cortex-A510

(1,7 GHz) 1x Cortex-X4

(3.10 GHz)

3x Cortex-A720

(2.60 GHz)

4x Cortex-A520

(1.95 GHz) 2x Apple

(3,78 GHz)

4x Apple

(2,02 GHz) Fréquence Max CPU 2,91 GHz 3,10 GHz 3,78 GHz Gravure 4 nm 3 nm GPU Mali-G715 MP10

(890 MHz) Apple GPU

(1398 MHz) Cœurs GPU 10 6 Mémoire LPDDR5-5500

12 Go LPDDR5-6400

16 Go LPDDR5

8 Go Bande passante 53.0 Go/s 51.2 Go/s 51,5 Go/s TDP 10 W 11 W

