Une RTX 3050 mobile basée sur Ada Lovelace, NVIDIA aime vous compliquer la vie

Laptop RTX 3050 ©NVIDIA

Une nouvelle carte graphique intégrée pourrait être en préparation chez NVIDIA. Cette GeForce un peu spéciale, tiraillée entre deux générations, pourrait être surprenante. En effet, le constructeur aurait dans l’idée de faire une RTX 3050 pour ordinateur portable basée sur la microarchitecture graphique Ada Lovelace, plus précisément la puce AD106.

Cette puce troquerait donc son architecture Ampere (GA107) pour celle des GeForce RTX 40. Ce rafraîchissement de la 3050 mobile pourrait avoir comme but de lisser le catalogue de NVIDIA en utilisant une architecture graphique unique, en attendant la sortie des GPU Blackwell.

Les RTX 50 hésitent encore entre fin 2024 et début 2025 et la Série 40 est bien implantée sur le marché. De ce fait, sortir un nouvel iGP d’entrée de gamme ayant presque deux générations de retard peut sembler étonnant.

Quoi de neuf sur cette RTX 3050 mobile ?

GeForce RTX 3050 ©NVIDIA

Certes, la transition vers Ada Lovelace devrait offrir une meilleure efficacité énergétique et malheureusement le reste des caractéristiques de la carte graphique est encore inconnu. La puce mobile AD106 est actuellement présente dans les 4060 Ti et les 4070 mobiles.

Elle offre 4352 cœurs CUDA par rapport aux 2048 de la puce GA107. Il serait donc logique que la puissance de calcul de la carte graphique en sorte grandie. Petit bémol, cette nouvelle puce intégrée pourrait avoir un effet négatif sur la clientèle de l’entreprise.

Ce modèle inédit pourrait créer la confusion chez certains utilisateurs. Il semblerait que, pour éviter de confondre une 3050 basée sur Ampere d’une basée sur Ada Lovelace, NVIDIA souhaite simplement la renommer.

Ainsi, cette carte graphique mobile serait baptisée GeForce RTX 3050 A. Compte tenu du nombre de nomenclatures différentes du catalogue de la firme, l’ajout d’un suffixe composé d’une seule lettre pourrait être insuffisant.

NVIDIA complique son catalogue

GeForce RTX Série 4000 ©NVIDIA

Cependant, cette décision de NVIDIA de renommer son GPU n’est pas unique en son genre. De nombreux constructeurs enchaînent les dénominations diverses et variées pour leur produit au risque de perdre leur clientèle en route.

Par exemple, AMD et Intel en sont également friands. Dernièrement, l’entreprise créatrice des processeurs Intel Core a rebaptisé sa nouvelle génération de puce Core Ultra 200. Idem pour les prochains Ryzen mobiles qui sont désormais les Ryzen AI 300 et ne partagent plus la nomenclature avec le segment desktop (Ryzen 7000, 8000, 9000, etc.).

La multiplication des offres est également un problème. Par exemple, Intel devrait sortir plusieurs familles de Core Ultra 200 mobiles. L’une d’elles sera intégrée à la gamme Arrow Lake, tandis que l’autre, gagnant le suffixe “V” (Core Ultra 200V), fera partie des processeurs Lunar Lake.

AD106 GA107 GPU RTX 4060 Ti

RTX 4070 mobile RTX 3050 Taille (mm2) 188 200 Transistors

(en million) 22.9 8.7 Densité

(MTr/mm²) 121.8 43.5 GPC 3 2 SM 36 20 Coeurs CUDA 4608 2560 TMU 144 80 ROP 64 32 Coeurs tensor 144 80 Coeurs RT 36 20 Cache L1 4,5 Mo 2.5 Mo Cache L2 32 Mo 2 Mo

NVIDIA préparerait une nouvelle RTX 3050 mobile.

Celle-ci serait basée sur l’architecture graphique Ada Lovelace.

Son nom GeForce RTX 3050 A complique le catalogue de NVIDIA.

Source : PCI-ID