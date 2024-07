Steam : les démos gagnent en visibilité, vers des jeux moins bugués ?

Une nouvelle mise à jour de Steam fait la part belle aux démos de jeu. Une nouvelle fonctionnalité permet aux développeurs de créer une page dédiée et de centraliser les avis des joueurs. Cela ferait gagner les jeux en visibilité et pourrait améliorer leur développement.

©Valve

Steam est le meilleur ami du PC gamer et des joueurs depuis de nombreuses années. Depuis sa sortie en 2003, la plateforme de Valve prospère, ayant même battu son record de fréquentation en février 2024 avec plus de 34 millions d’utilisateurs connectés.

Cette longévité et ce succès sont le résultat de mises à jour et améliorations constantes apportées par les créateurs. Au fil des ans, les développeurs de Steam ont offert aux joueurs et aux développeurs de nombreuses fonctionnalités leur facilitant la vie.

Par exemple, il est possible de partager sa ludothèque en famille gratuitement et la politique de remboursement s’est durcie pour éviter les abus. D’ailleurs, suite aux retours des joueurs et des développeurs, Steam vient d’accueillir une nouvelle mise à jour majeure baptisée sobrement “La grande mise à jour des démos Steam de 2024″.

Comme son nom l’indique, cette update de la plateforme se concentre donc sur les démos. Elle permet notamment aux développeurs de jeu de mettre en ligne une page qui leur est entièrement dédiée dans la boutique Steam.

Les démos à l’honneur sur Steam

©Valve

Séparée de celle du jeu principal, cette page permet de centraliser les informations et facilite donc la vie des développeurs. Les avis des joueurs seraient plus facilement accessibles pour les studios qui pourraient de ce fait se concentrer sur les changements à apporter à leur jeu plus aisément.

Pour mettre en avant les nouvelles pages démo, Valve a décidé de les placarder sur la page d’accueil de Steam sous l’onglet “Nouveaux et Tendance” et “Nouveaux sur Steam”. De plus, quiconque ayant ajouté un jeu dans sa liste de souhaits sera averti de l’apparition de la version de test automatiquement.

La gestion des démos a également été améliorée et elles peuvent être ajoutées à la ludothèque des joueurs (comme un jeu à part entière). Facilement supprimables, une fois désinstallées elles sont retirées de la bibliothèque.

Les jeux seront-ils mieux développés ?

©Valve

En somme, ces changements autour des démos pourraient avoir plusieurs effets positifs. Le premier, en facilitant leur gestion, Steam encourage les développeurs à fournir plus de démos aux joueurs. Les avis de ces derniers, plus lisibles grâce à la nouvelle page dédiée, pourraient également être bénéfiques en simplifiant la correction et le développement des jeux.

De ce fait, les jeux présents sur la plateforme répondent mieux aux attentes des joueurs et ils seraient potentiellement moins buggés. Enfin, plus de démos signifie également que les utilisateurs de Steam n’auront plus besoin de faire appel au système de remboursement pour tester un titre. Les abus seraient donc moins fréquents.

Toutefois, cette nouvelle fonctionnalité offerte aux développeurs est optionnelle. Le système précédent est toujours en place (l’inclusion de la démo dans la page du jeu). Il faut s’attendre à ce que chaque studio ne fasse pas une page dédiée aux démos de leurs jeux bien que cela leur permettrait de gagner en visibilité assurément.