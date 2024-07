Windows bloqué en mode récupération par Bitlocker, le patch de juillet encore fautif

©Microsoft via Unsplash

Il semblerait que Microsoft et Windows enchaînent les déconvenues. Après un bug mondial ayant paralysé des appareils utilisant l’OS et une mise à jour de juillet qui refuse de s’installer, un nouveau problème vient de faire son apparition.

C’est encore une fois le Patch Tuesday récent (KB5040442) qui est en cause. Cette fois-ci il ne s’agit pas de plantage des PC ou de problèmes d’installation mais d’une complication liée à la fonctionnalité de sécurité BitLocker de Windows.

Cet outil qui permet normalement d’atténuer les risques de vol de données en chiffrant les systèmes de stockage bloque les usagers du système d’exploitation. Les PC touchés démarrent en mode récupération Bitlocker de manière assez aléatoire et sans l’intervention des usagers.

Microsoft précise que ceux ayant activé l’option de chiffrement dans les paramètres de sécurité et de confidentialité sont plus à même d’être impactés. La solution, selon l’entreprise, serait de déverrouiller le PC via la clé de récupération demandée par la fonctionnalité de sécurité.

©Microsoft

Quelles versions de Windows sont touchées ?

Plusieurs itérations de l’OS sont touchées dont Windows 11, 10 et Serveur. Ce sont plus particulièrement les versions 21H2 et 22H2 de Windows 10 ainsi que toutes celles de l’OS suivant, Windows 11 23H2 y compris.

Windows 11 : 23H2, 22H2, 21H2

Windows 10 : 22H2, 21H2

Windows Server : 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008



La clé permettant de résoudre la situation peut être trouvée en se connectant au portail de l’écran Bitlocker via les identifiants Microsoft de l’usager. Une page d’assistance est également fournie par le géant de Redmond afin de faciliter la démarche.

Microsoft prétend travailler sur une solution au problème sans dire quand le correctif sera disponible. Normalement seuls les utilisateurs ayant paramétré Bitlocker (et donc en possession d’une clé) seraient à même de rencontrer le problème.

“Après avoir installé la mise à jour de sécurité Windows de juillet 2024 (KB5040442), vous pourriez voir un écran de récupération BitLocker lors du démarrage de votre appareil. […] Nous enquêtons sur le problème et fournirons une mise à jour dès que plus d’informations seront disponibles.” – Microsoft

Bitlocker frappe encore

©Microsoft

Ce n’est pas la première fois que l’outil de chiffrement de Microsoft déraille de la sorte. En 2022, la mise à jour de sécurité KB5012170 avait également provoqué des complications similaires. Il est donc étonnant de voir le problème refaire surface deux ans plus tard.

Certes les OS de Microsoft ne sont pas les plus fiables mais ses développeurs sont (normalement) à la tâche afin d’éviter ce genre de bug. À l’époque (2022) une erreur du logiciel bootloader de certains PC était en cause.

La solution apportée par Microsoft à ce moment-là était (entre autres) de mettre à jour l’UEFI de la machine vers la dernière version disponible. Il reste à voir si le correctif et la cause du bug seront similaires cette fois-ci.

Bien que Bitlocker ait une certaine utilité, les problèmes que le logiciel (parfois installé par défaut) peut provoquer sont assez handicapants. Hormis les bugs du mode récupération, la fonctionnalité ralentit également certains SSD sur Windows 11. La vitesse des systèmes de stockage serait alors diminuée de près de 45 %.