Pour sauver les Ryzen 9000, AMD repousse leur sortie au mois d’août

Les Ryzen 9000 seront en retard. AMD a pris la décision de repousser le lancement de ses nouveaux processeurs afin de s’assurer de leur qualité. L’entreprise ne serait pas satisfaite des unités actuelles et souhaiterait les remplacer auprès des distributeurs.

Il fallait s’y attendre, AMD vient de prendre une décision qui pourrait décevoir certains de ses consommateurs. Alors que l’entreprise devait commercialiser ses Ryzen 9000 fin juillet, elle aurait jugé qu’un report de leur lancement serait nécessaire.

Ainsi, le mois de juillet 2024 ne verra qu’une seule nouvelle famille de processeurs arriver : les Ryzen AI 300. Le segment mobile, lui, est en effet toujours programmé pour un lancement aux alentours du 27.

Pour ce qui est des Ryzen 9000, cette nouvelle n’est pas particulièrement étonnante, nombreux étaient ceux qui pensaient qu’un report des processeurs était imminent. Heureusement, celui-ci serait de courte durée puisque la nouvelle génération de puces d’AMD serait retardée de quelques semaines seulement.

Des Ryzen 9000 décevants ?

Cette absence en juillet des Ryzen 9000 serait en partie due aux propres retards de la firme concernant la divulgation des informations autour des processeurs ou encore l’envoi des échantillons de tests. Qui plus est, les quelques early examples (ES) ayant réussi à trouver leur chemin auprès des testeurs seraient décevants.

Ils ne répondraient pas aux attentes de qualité d’AMD. Idem pour les premières puces envoyées aux différents distributeurs. C’est pour ces raisons que le constructeur aurait décidé d’en envoyer de nouvelles. Malheureusement, cela a donc pour effet de retarder un peu leur sortie.

“[…] Lors des vérifications finales, nous avons constaté que les premières unités de production expédiées à nos partenaires de distribution ne répondaient pas à nos attentes de qualité. Par mesure de précaution et pour maintenir la meilleure qualité […] nous travaillons avec nos partenaires de distribution pour remplacer les premières unités de production par de nouvelles. En conséquence, il y aura un léger retard dans la disponibilité en magasin.” – Jack Huynh VP et DG, Informatique et technologies graphiques

En conséquence, les Ryzen 7 7900X et 5 9600X seraient lancés le 8 août tandis que les Ryzen 9 9900X et 9950X, eux, seraient prévus pour le 15 août. En somme, l’attente ne devrait pas dépasser deux semaines par rapport à la date de lancement initiale des processeurs.

Le report des Ryzen 9000 sera-t-il suffisant ?

Ce laps de temps supplémentaire est crucial pour AMD qui cherche à fournir la meilleure expérience possible à ses clients. Sachant que certains modèles, dont le Ryzen 9 9900X, pourraient s’avérer décevants, il est difficile de blâmer l’entreprise. Mieux vaut qu’elle prenne un peu plus de temps et que ses processeurs soient à la hauteur des attentes.

Il faut être conscient du fait que deux semaines ne seront pas suffisantes pour changer les caractéristiques des puces de façon drastique. Si elles seront peut-être mieux optimisées, le report d’AMD ne devrait pas décupler leur performance pour autant.

En revanche, ce retard pourrait être dû à autre chose. L’historique d’AMD, notamment la sortie des Ryzen 3000, pourrait être un facteur explicatif supplémentaire. Lors de leur lancement, ces processeurs avaient rencontré des problèmes de fréquences et de consommation liés à certaines versions initiales de l’AGESA. Des rumeurs récentes suggèrent que des complications similaires pourraient toucher les Ryzen 9000.

Quoi qu’il en soit, ce report est tout de même bienvenu. Il pourrait décevoir certains mais du point de vue d’AMD, il permettra aux processeurs d’être lancés dans les meilleures conditions possibles. De plus, un retard de quelques jours est toujours préférable à la sortie précipitée de produits défectueux.

Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Architecture Zen 5 Coeurs / Threads 16/32 12/24 8/16 6/12 Fréquence 4.3/5.7 GHz 4.4/5.6 GHz 3.8/5.5 GHz 3.9/5.4 GHz Cache 64 Mo L3

+

16 Mo L2 64 Mo L3

+

12 Mo L2 32 Mo L3

+

8 Mo L2 32 Mo L3

+

6 Mo L2 iGPU 2 x RDNA (2 CU) Mémoire DDR5-5600 TDP 170 W 120 W 65W Date de lancement 15 août 8 août