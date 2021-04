HP divulgue les spécifications des APU AMD Ryzen 5000 Pro

Les Ryzen 7 Pro 5750G, Ryzen 5 Pro 5650G et Ryzen 3 Pro 5350G, qui ont a priori les mêmes fréquences que les puces non-Pro.

En tout début de mois, HP avait « malencontreusement » dévoilé la gamme d’APU Ryzen 5000 desktop, nom de code Cezanne ; rebelotte, cette fois avec la série Ryzen 5000 Pro, composée elle aussi de trois références (Ryzen 7, Ryzen 5 et Ryzen 3).

Comme leurs homologues grand public, ces puces en socket AM4 s’appuient sur une architecture CPU Zen 3 combinée à des cœurs graphiques Vega. Elles ont également une quantité de mémoire cache L3 doublée par rapport à la précédente génération. Destinées aux professionnels et entreprises, elles bénéficient de fonctionnalités de sécurité supplémentaires ainsi que d’un support logiciel et d’une période de disponibilité accrue (18 mois et 24 mois respectivement).

Des versions GE avec des TDP de 35 W à prévoir ?

Le tableau ci-dessous rassemble les informations dont nous disposons. Notez que pour les Ryzen 4000 Pro, AMD proposait également des versions GE avec des TDP ramenés à 35 W.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost (GHz) Cache L3 (Mo) TDP (W) Ryzen 7 Pro 5750G 8 / 16 3,8 / ? 16 65 Ryzen 7 5700G 8 / 16 3,8 / 4,6 16 65 Ryzen 5 Pro 5650G 6 / 12 3,9 / ? 16 65 Ryzen 5 5600G 6 / 12 3,9 / 4,4 16 65 Ryzen 3 Pro 5350G 4 / 8 4,0 / ? 8 65 Ryzen 3 5300G 4 / 8 4,0 / 4,2 8 65

