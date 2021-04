HP dévoile la gamme d’APU Ryzen 5000 Cezanne

Des fréquences de base et Boost 200 MHz supérieures à celles des Ryzen 4000 Renoir et une quantité de cache L3 doublée.

La première apparition d’un APU Cezanne, en l’occurrence le Ryzen 7 5800U, sur Geekbench 5, remonte à novembre dernier. Depuis, ils font régulièrement des apparitions ; il y quelques jours, nous avons ainsi croisé le Ryzen 3 5300G s’entraînant sur Cinebench R15 et Battlefield V. Ces fuites avaient déjà permis d’avoir une idée de la manière dont la gamme va s’organiser. Le site mexicain de HP a clarifié cette vision en publiant, accidentellement, les spécifications de trois APU Ryzen 5000 au sein de l’ordinateur HP Pavilion gaming desktop TG01-2003ns.

Pour remettre les choses en perspective, les APU Cezanne (pour ordinateurs fixes) doivent être les derniers processeurs, avec les Threadripper, à recevoir la mise à jour Zen 3. Pour la partie graphique en revanche, ils restent sur l’architecture Vega de leurs ancêtres. HP a recensé trois références : Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G et Ryzen 3 5300G.

Uniquement pour les OEM ?

Par rapport à la gamme Renoir, il n’y a pas d’amélioration concernant le nombre de cœurs / threads. Le Ryzen 7 conserve ainsi 8 cœurs / 16 threads ; le Ryzen 5 6 cœurs / 12 threads ; le Ryzen 3 4 cœurs / 8 threads. Les principales plus-values sont l’architecture CPU Zen 3, qui induit une hausse des IPC jusqu’à 19 %, des fréquences augmentées de 200 MHz, et enfin une quantité de cache L3 doublée par rapport à la précédente génération. Les Ryzen 7 5700G et Ryzen 5 5600G ont ainsi 16 Mo de cache L3 à leur disposition, le Ryzen 3 5300G 8 Mo.

Le tableau ci-dessous rassemble les spécifications divulguées par HP. Le site Tom’s Hardware US les a mis en perspective avec celles des Ryzen 4000 pour faciliter la comparaison. Il est possible qu’à l’instar de ces derniers, ces APU Ryzen 5000 ne soient pas disponibles sur le marché DIY et uniquement réservés aux OEM.