HP Omen : les PC fixes gaming se renouvellent

En marge des PC portables gamer, des micro-casques, des claviers mécaniques encore des moniteurs IPS 27 pouces à 165 Hz, la gamme Omen se compose depuis plusieurs années déjà de solides machines de bureau. Renouvelée cette semaine, elle se compose désormais de deux boîtiers principaux – un de 25 L et un de 30 L. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que HP joue la carte de la transparence, avec une longue liste de composants à la carte, signés Intel, AMD, Nvidia, Western Digital, Kingston ou encore Cooler Master. Comprenez : des éléments au format standard, que vous pourrez faire évoluer par la suite.

Des boîtiers sobres, pour des configurations à la carte

Si les précédents PC fixes Omen s’articulaient autour de boîtiers anguleux, striés de lignes rouge vif, cette mise à jour joue la carte de la sobriété. L’Omen 25 L (39,4 cm x 16,5 cm x 43,3 cm) se décline en deux variantes à la simple robe noire, avec une paroi latérale en verre trempé ou en aluminium. Plus profond, l’Omen 30 L (42,2 cm x 16,5 cm x 43,3 cm) laisse apparaître en façade un ventilateur 120 mm cerclé de LED, signé Cooler Master. Les deux boîtiers sont légèrement surélevés par des patins de 15 mm, pour améliorer l’aspiration de l’air.

Dans les deux cas, l’agencement interne laisse apparaître un cable management optimisé. L’Omen 30 L choisit par ailleurs de surélever la carte graphique pour la placer face au système de ventilation et ainsi garantir une meilleur extraction de l’air chaud. Globalement, il sera possible de choisir entre une solution de refroidissement à air (92 mm) ou à liquide (120 mm), toutes deux signées Cooler Master. Et dans l’ensemble, le constructeur joue la carte de l’évolutivité, avec des composants facilement accessibles, au format standard.

Côté configurations, HP joue la carte de la pluralité. On retrouve ainsi, au choix pour les deux variantes, des processeurs Intel Comet Lake-S de 10ème génération (jusqu’au Core i9-10900K, 10 coeurs / 20 threads à 5,3 GHz, avec le chipset Z490) ou AMD Ryzen Zen 2 (jusqu’au Ryzen 9 3900, 12 coeurs / 24 threads à 4,3 GHz), et des cartes graphiques Nvidia (jusqu’à la GeForce RTX 2080 Ti) ou AMD (jusqu’à la Radeon RX 5700 XT). Les partenariats se poursuivent sur tous les autres composants, en particulier la mémoire vive (jusqu’à 64 Go de DDR4-3200 signés HyperX), le stockage (SSD M.2 NVMe WD_Black et HDD WD) et l’alimentation (blocs Cooler Master jusqu’à 750 W 80 Plus Platinum).

D’ores et déjà consultables sur le site US, les HP Omen 25 L et 30 L devraient être livrés début juin en France. Leurs tarifs en euros n’ont pas encore été révélés, mais les deux modèles commencent respectivement à 899 et 1199 dollars.