ID-COOLING lance son ventirad SE-226-XT, prêt pour Alder Lake-S

Décliné dans une version toute noire et dans une version ARGB, il prend en charge un TDP de 250 W.

ID-COOLING présente une paire de ventirads, les SE-226-XT ARGB et SE-226-XT BLACK. Vous l’aurez compris, ce sont deux déclinaisons du SE-226-XT, l’une en version ARGB, l’autre en version noire. Naturellement, ces différences esthétiques n’ont aucune incidence sur les spécifications ; les données rapportées ci-dessous valent donc pour les deux modèles.

Ce SE-226-XT a des dimensions de 129 × 106 × 154 mm et pèse 1,3 kg. Il possède six caloduc de 6 mm de diamètre, une base en cuivre et une tour d’ailettes en aluminium. Une unique turbine de 120 × 120 × 25 mm assure un flux d’air.

Sockets Intel et AMD

Le ventilateur PWM a une vitesse de rotation comprise entre 700 et 1800 tr/min. Son débit d’air maximal est de 76,16 CFM, la pression statique de 2,16 mmH2O. Le volume sonore se situe dans une plage allant de 15,2 à 35,2 dB(A) en fonction de la vitesse.

Ces SE-226-XT ARGB et SE-226-XT BLACK sont capables de refroidir un processeur avec un TDP de 250 W. En matière de compatibilité, elle se limite à l’AM4 pour les puces AMD. La prise en charge des processeurs Intel est plus large puisqu’elle s’étend aux sockets LGA1700 /1200 / 2066 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 ; ces deux ventirads conviennent donc aux processeurs Alder Lake-S à venir.

ID-COOLING livre ses ventirads avec de la pâte thermique ID-TG25 qui a une conductivité thermique de 10,5 W/m-K. Sont également présents un ensemble de kits de montage, des clips supplémentaires autorisant l’installation d’un second ventilateur de 120 mm pour une configuration push-pull et un contrôleur filaire pour gérer l’éclairage dans le cas du modèle ARGB.

L’entreprise annonce un prix de vente conseillé de 44,99 dollars pour le SE-226-XT ARGB et de 39,99 dollars pour le modèle SE-226-XT BLACK. La date de lancement varie selon les régions.