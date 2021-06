Vous ne pouvez évidemment pas faire l’impasse sur cet accessoire : pour refroidir votre CPU, quel qu’il soit, et participer à évacuer la chaleur qu’il dégage, vous devez investir dans un ventirad. Découvrez nos modèles les plus recommandés.

À une époque reculée, qui ne parlera qu’aux vieux de la vieille, les processeurs de nos ordinateurs ne nécessitaient pas forcément de véritable système de refroidissement dédié pour fonctionner ; tout au plus, demandaient-ils à être surmontés d’un simple radiateur afin de profiter au mieux du flux d’air circulant au sein d’un boîtier. De nos jours, l’immense majorité des processeurs pour ordinateur de bureau – sauf quelques rares modèles « très basse consommation » et/ou peu véloces, mais ils font figure de choix exotique – exigent l’utilisation d’un système de refroidissement digne de ce nom, c’est-à-dire d’un radiateur équipé d’un ou de plusieurs ventilateurs (voire de systèmes plus exotiques tel que les systèmes de refroidissement liquide).

Et face à de telles exigences, tous les ventirads ne se valent pas en termes d’efficacité et de nuisances sonores. Voici nos modèles les plus recommandables.

Noctua NH-D15 Le plus performant 99,99€ > Amazon Verdict : Si vous cherchez un modèle efficace en négligeant l’impact sur vos oreilles, le Noctua NH-D15 est fait pour vous. Capable de refroidir très efficacement le processeur même en pleine charge (avec une température CPU seulement 16 degrés plus élevée que la température ambiante), ce ventirad reste efficace même lorsque son ventilateur tourne à 1000 TPM : la température du processeur ne monte alors que de deux petits degrés. Seul petit bémol, son prix : près de 90 euros… plus Dimensions 266 x 185 x 235 mm Poids 1314 grammes Matériaux Aluminium, Cuivre, Nickel Radiateur Deux en aluminium au format tour Caloducs Six en cuivre nickelé, en U Base En cuivre nickelé Ventilateur(s) 140 mm (NF-A15 PWM x 2), 300 à 1500 TPM Sockets compatibles Intel LGA 1200, 2011, 115x, 2066 et AMD AM4, FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+) Garantie 6 ans Fiche technique + Thermalright True Spirit 140 Direct Le meilleur rapport perfs/bruit 57,11€ > Amazon Verdict : Un peu moins efficace que le Noctua NH-D15, le True Spirit 140 Direct de Thermalright reste dans le haut du tableau lorsqu’il s’agit de refroidir un processeur en pleine charge. Il est en revanche beaucoup plus silencieux que le modèle de Noctua, avec des nuisances sonores limitées à 38 dB(A) en pleine charge. Lorsque son ventilateur ne tourne qu’à 1000 tours par minute, le True Spirit 140 Direct parvient même à maintenir notre processeur de test (en charge) à seulement 40,3°C, pour des nuisances sonores qui tombent alors à 36 dB(A). Cerise sur le gâteau, ce ventirad est plutôt abordable puisqu’il est affiché à moins de 60 euros… plus Dimensions 140 x 161 x 77 mm Poids 650 g Matériaux Aluminium, cuivre, nickel Radiateur Aluminium au format tour Caloducs 5 x 6 mm Base Cuivre nickelé Ventilateurs 140 mm (TY-140 Black PWM), 300 à 1300 TPM Sockets compatibles Intel LGA 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066 AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM1 FM2(+) Garantie 2 ans Fiche technique + Cooler Master Hyper 212 Evo Le meilleur à 40 euros 40€ > Amazon Verdict : Si votre budget est serré, le Cooler Master Hyper 212 Evo reste un choix honorable. Pour 40 euros exactement, il affiche des performances acceptables. Seules vos oreilles risquent de vous en vouloir : en charge, ce ventirad est plus bruyant que les NH-D15 et True Spirit 140 Direct… plus Dimensions 120 x 80 x 159 mm Poids 465 grammes Matériaux Aluminium, Cuivre Radiateur En aluminium au format tour Caloducs Quatre en cuivre (ø6mm), en U Base En cuivre Ventilateur(s) 120 mm, 600 à 1600 TPM Sockets compatibles Intel LGA 2011, 115x et AMD FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+) Garantie 2 ans Fiche technique +

Le format : classique, tour, compact…

Si les premiers ventirads étaient tous plus ou moins identiques, que ce soit au niveau de la forme, des matériaux utilisés ou des dimensions, les constructeurs ont assez rapidement fait évoluer leur offre. Aujourd’hui, il existe des modèles pour tous les besoins, ou presque : des classiques ventirads « box » d’Intel (« cylindrique ») ou d’AMD (« cubique ») aux modèles en forme de tour en passant par les modèles compacts destinés aux configurations ITX ou les monstres à plusieurs radiateurs et ventilateurs.

Attention donc à bien vérifier que les dimensions du ventirad seront compatibles avec votre configuration, tant au niveau de la largeur que de la hauteur, ainsi qu’au niveau des composants autour du socket ! Prenez également garde au poids du ventirad : certains dépassent allègrement le kilogramme et pourront donc faire souffrir le système de fixation sur votre carte mère. Vous devrez notamment anticiper l’espace qu’ils occupent face à vos barrettes de mémoire vive, votre carte graphique ou encore le radiateur de votre éventuel support M.2.

À RETENIR : Une configuration classique dans un boîtier de type tour sera probablement compatible avec n’importe quel ventirad (pensez quand même à vérifier !), mais attention en revanche aux dimensions du ventirad s’il doit prendre place dans une configuration compacte, de type mini ITX. Les modèles de type tour offrent généralement de meilleures performances que les modèles classiques.

Matériaux et technologies



BeQuiet ! Shadow Rock TF 2 57,99€ > Amazon

Les radiateurs sont actuellement en aluminium ou en cuivre, ce dernier bénéficiant d’une meilleure conductivité thermique. La forme et le nombre d’ailettes du radiateur sont également importants : un plus grand nombre d’ailettes offrira une plus grande surface d’échange, et améliorera donc les performances du radiateur. Du côté de la base, c’est à dire la surface en contact avec le processeur, les constructeurs utilisent généralement du cuivre (nickelé ou non).

Il arrive toutefois un moment où l’augmentation du nombre d’ailettes ne suffit plus : les constructeurs ont donc cherché d’autres solutions pour améliorer les performances de leurs produits, que ce soit au niveau de la forme (d’où les modèles au format tour), du nombre de radiateurs (certains modèles possèdent deux radiateurs, soit identiques placés de manière parallèles, soit asymétriques avec un petit radiateur sur la base et un plus grand, au dessus), ou bien en intégrant diverses technologies : caloducs (des tubes de cuivre, creux et poreux à l’intérieur, partiellement remplis d’un fluide caloporteur choisi en fonction de sa température de condensation/vaporisation, l’idée étant de déplacer le plus rapidement l’énergie thermique), Direct HeatPipe (lorsque les caloducs sont en contact direct avec le processeur), chambre à vapeur (la chaleur émise par le processeur est déplacée par convection d’un fluide caloporteur, enfermé dans une chambre),… Ces innovations ont toutefois comme principal inconvénient leur complexité, et donc leur coût, ce qui se répercute sur le prix du ventirad.

À RETENIR : Bannissez les quelques modèles encore équipés d’une base en aluminium. Les modèles les plus performants sont tous au format « tour ».

Performances et efficacité



Les ventirads ne se ressemblent pas tous et n’offrent décidément pas du tout les mêmes performances. Un ventirad « box » standard d’AMD par exemple sera sensiblement moins efficace qu’un NH-D15 de Noctua, la différence entre les deux modèles atteignant près de 25°C en charge (les tests ci-dessous ont été réalisés avec un FX-8350, un modèle d’ancienne génération mais qui affiche pour rappel un TDP de 125 watts toujours relativement représentatif du marché). Globalement, on pourra considérer que les meilleurs ventirads permettront de limiter la différence, en charge, entre la température ambiante et la température du processeur en question à moins de 20°C.

À RETENIR : Les ventirads box sont de manière générale peu efficaces, n’espérez pas overclocker de manière sensible votre CPU avec.

Nuisances sonores

Efficacité ne rime pas forcement avec fortes nuisances sonores : certains modèles de ventirads, en particulier ceux équipés de ventilateurs de 140 mm, se montrent plutôt silencieux et ne dépassent pas les 40 dB en charge. Au contraire, les ventirads équipés d’un ventilateur de faible diamètre (90 mm, voire moins) auront tendance à faire beaucoup de bruit, le ventilateur devant tourner à une vitesse plus élevée pour fournir un débit d’air convenable.

À RETENIR : Si pour vous le silence est d’or, optez pour un ventirad équipé d’un ventilateur de 140 mm.

Compatibilité avec les sockets

Dernier point, et non des moindres : pensez à vérifier la compatibilité du ventirad avec le socket de votre processeur. La majorité des constructeurs proposent des kits permettant d’adapter leurs produits avec à peu près n’importe quel socket sur le marché. Certains, comme Noctua, proposent même régulièrement – parfois gratuitement, sous réserve de fournir une preuve d’achat du ventirad, d’un processeur ou d’une carte mère ! – à leurs clients des adaptateurs permettant de rendre compatible un ancien produit avec un nouveau socket.