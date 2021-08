Noctua fournira gratuitement des kits de montage LGA1700 pour ses dissipateurs CPU

L’entreprise autrichienne Noctua a annoncé qu’elle fournirait gratuitement des kits de montage pour les processeurs Intel LGA1700. Par conséquent, ceux qui possèdent un dissipateur CPU de la marque et qui souhaitent acquérir une puce Alder Lake-S dans les prochains mois pourront le réutiliser gratuitement.

Dans le communiqué, Roland Mossig, PDG de Noctua, rappelle : « Nous proposons des kits de mise à niveau gratuits à nos clients depuis l’introduction de l’AM2 par AMD en 2006, et nous sommes fiers de poursuivre cette tradition avec les prochains processeurs Alder Lake-S d’Intel et le socket LGA1700. Les clients pourront mettre à niveau la plupart des refroidisseurs de CPU Noctua depuis 2005 sans frais supplémentaires, de sorte que même les refroidisseurs vieux de 15 ans peuvent être utilisés sur les processeurs les plus récents ! ».

SecuFirm2 NM-i17xx-MP83 et NM-i17xx-MP78

Les kits de fixation sont au nombre de deux, les SecuFirm2 NM-i17xx-MP83 et NM-i17xx-MP78 ; il y aura également des variantes chromax.black pour les dissipateurs dans cette teinte. Ce qui est intéressant, c’est que Noctua annonce une disponibilité à partir de la mi-octobre. Or, l’entreprise n’a pas d’intérêt à vendre des kits de montage avant le lancement des cartes mères et processeurs LGA1700. Par conséquent, il est probable que les premiers processeurs Alder Lake débarquent à cette période ; les dernières rumeurs évoquaient un lancement des puces haut de gamme en novembre.

Dans la liste affichée ci-dessus figure un absent, le NH-L9i low profile ; ce dernier nécessite une révision complète pour le socket LGA1700. Pour obtenir un kit de montage NM-i17xx-MP83 ou NM-i17xx-MP78, il faudra présenter les preuves d’achat d’un dissipateur CPU Noctua éligible et d’un processeur ou d’une carte mère en socket LGA1700. Sinon, Noctua proposera des kits à 7,90 euros l’unité.

Outre le lancement de kits de mise à niveau, Noctua rendra progressivement ses refroidisseurs compatibles avec les processeurs Alder Lake dès la sortie de la boîte entre septembre et janvier. Enfin, si les plans de la firme pour les prochains mois vous intéressent, vous pouvez consulter sa feuille de route jusqu’au deuxième trimestre 2022.