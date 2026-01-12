Intel Arc B770 : le silence de la marque contredit par une nouvelle fuite

Alors que le CES vient de fermer ses portes sans annonce majeure sur le segment graphique milieu de gamme d’Intel, des analyses de firmware confirment que le constructeur travaille toujours activement sur la puce BMG-G31.

Un an après le lancement des premières cartes graphiques discrètes basées sur l’architecture Battlemage, l’offre d’Intel reste polarisée sur l’entrée de gamme avec les modèles Arc B580 et B570. Si l’attente d’une montée en gamme se fait sentir, le constructeur maintient un silence strict concernant l’Arc B770. Pourtant, de nouveaux éléments techniques suggèrent que le matériel existe bel et bien.

La puce BMG-G31 apparaît dans les firmwares

C’est au détour d’une exploration des fichiers systèmes qu’une confirmation technique a émergé. Comme l’a rapporté un utilisateur sur Reddit (@Haze2K1), le dernier package de pilotes d’Intel contient des fichiers explicites. Une mise à jour de firmware nommée bmg_g31_fwupdate.bin , d’une taille d’environ 2 Mo, figure aux côtés des fichiers déjà connus pour les autres modèles.

Ce n’est pas la première fois que cette nomenclature apparaît. Récemment, le logiciel d’analyse de performance Intel VTune avait également intégré le support pour cette même puce. La présence récurrente de la référence “BMG-G31” dans les outils de développement et les pilotes indique un support préliminaire actif, suggérant que le développement matériel se poursuit en interne.

Une stratégie de communication opaque

Malgré ces indices techniques, la communication officielle d’Intel reste en décalage. Lors du dernier CES, l’entreprise n’a pas abordé le sujet de la Arc B770 et a éludé les questions concernant une éventuelle sortie. Par le passé, Intel avait mentionné cette référence sur ses réseaux sociaux avant de rétracter ces déclarations, alimentant l’incertitude quant au calendrier de commercialisation.

Selon les informations circulant depuis plusieurs mois, la puce BMG-G31 serait destinée à équiper à la fois des variantes professionnelles et grand public. C’est cette dernière déclinaison qui est pressentie pour devenir l’Arc B770.

Un vide à combler sur le milieu de gamme

L’absence de ce modèle se fait sentir dans la gamme actuelle des bleus. Les Arc B580 et B570, bien que disponibles, ne couvrent pas le segment du milieu de gamme, laissant ce marché aux solutions concurrentes. D’après les caractéristiques techniques attendues, une éventuelle Arc B770 permettrait non seulement d’offrir une puissance de calcul supérieure, mais proposerait surtout une capacité de mémoire vidéo portée à 16 Go.

Pour l’heure, bien que l’existence technique du GPU soit confirmée par les pilotes eux-mêmes, aucune fenêtre de lancement n’a été officialisée par Intel.