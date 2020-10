Intel cède sa branche de SSD NAND à SK Hynix pour 9 milliards de dollars

Si vous possédez un SSD Intel, conservez-le précieusement, il deviendra peut-être un jour collector ; en tout cas, Intel va quitter le marché des SSD avec de la mémoire flash NAND. L’entreprise s’est mise d’accord avec SK Hynix pour lui revendre ses activités SSD en échange de 9 milliards de dollars.

Cette vente comprend les activités et IP sur la mémoire NAND de l’entreprise ainsi que son usine de fabrication de Dalian située en Chine. En revanche, Intel conserve sa technologie haut de gamme Optane XPoint 3D conçue en collaboration avec Micron (en charge de sa production).

SK Hynix lance les premières barrettes DDR5 au monde

L’usine de Dalian entièrement cédée en 2025

Le rachat s’effectue en deux temps. D’abord, d’ici fin 2021, sous réserve d’acceptations gouvernementales, SK Hynix versera 7 milliards à Intel pour obtenir sa branche SSD NAND, ses propriétés intellectuelles, les chaînes de production de l’usine de Dalian et les contrats des employés qui y travaillent ; les deux milliards restants seront versés en 2025, date à laquelle Intel finira de céder ses propriétés intellectuelles et la main d’œuvre qualifiée de Dalian.

Pour SK Hynix, ce rachat devrait lui permettre de gagner des parts de marché dans un secteur actuellement dominé par Samsung et WDC.

Enfin, Bob Swan, PDG d’Intel, a déclaré : « Je suis fier de l’activité mémoire NAND que nous avons créée et je pense que cette association avec SK hynix permettra de développer l’écosystème mémoire au profit des clients, des partenaires et des employés. Pour Intel, cette transaction va nous permettre de mieux hiérarchiser nos investissements dans des technologies différenciées où nous pourrons jouer un rôle plus important dans le succès de nos clients et offrir des rendements intéressants à nos actionnaires ».

Source : Tom’s Hardware US