SK Hynix lance les premières barrettes DDR5 au monde

On en a beaucoup parlé au cours des mois passés : la DDR5 arrive bientôt. Chez Intel et AMD les premiers produits prenant en charge la DDR5 devraient arriver l’année prochaine. Du côté des fabricants Samsung table sur une production de masse dès 2021. Mais la primeur revient à SK Hynix, qui vient de lancer les premières barrettes mémoire DDR5.

Vous l’imaginez, étant donné qu’aucune solution grand public n’est actuellement en mesure des les accueillir, ces barrettes se destinent à des écosystèmes spécifiques, des supercalculateurs dédiés à l’IA et aux mégadonnées. SK Hynix ne divulgue pas la capacité par barrette. En revanche, elle annonce des vitesses comprises entre 4 800 et 5 600 MHz. On reste donc encore loin des valeurs maximales données par le JEDEC. La tension est en baisse, avec 1,1 V contre 1,2 V pour la DDR4 ; cette valeur de référence pourra toutefois être revue à la hausse à des fréquences plus élevées. Enfin, SK Hynix indique que ces modules bénéficient de l’ECC et que des barrettes TSV seront disponibles dans un futur proche, pour des capacités allant jusqu’à 256 Go.

SK Hynix compare la mémoire DDR5 à la DDR4

En partenariat avec Intel

Carolyn Duran, vice-présidente du groupe des plates-formes de données d’Intel et directrice générale des technologies de mémoire et d’E/S, rapporte que « Intel a travaillé en étroite collaboration avec les leaders du secteur de la mémoire, dont SK Hynix, sur le développement des spécifications DDR5, en commençant par les premiers concepts d’architecture grâce à la normalisation JEDEC. En outre, nous avons travaillé en collaboration avec SK hynix sur le développement du silicium en concevant et en testant des prototypes pour nous assurer que la DDR5 atteint ses objectifs de performance et est totalement prête pour nos clients communs ».

Source : SK Hynix