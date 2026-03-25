Intel Core Ultra 3 205 : des premiers tests prometteurs sur PassMark

Le Core Ultra 3 205 d’Intel apparaît pour la première fois sur PassMark avec un score monocœur supérieur à ceux du Core Ultra 5 225 et du Ryzen 5 9600X, mais reste réservé aux configurations OEM malgré un positionnement tarifaire attractif.

Le nouveau processeur d’entrée de gamme de l’architecture Arrow Lake d’Intel, le Core Ultra 3 205, vient de faire son apparition sur la base de données PassMark. Bien que ce composant soit principalement destiné au marché des constructeurs d’ordinateurs (OEM), ses premiers résultats permettent d’évaluer son positionnement face aux solutions actuelles d’AMD et aux autres références de la gamme Intel.

De très solides performances en mono-cœur

Les données publiées montrent une tendance intéressante : en calcul monocœur, le Core Ultra 3 205 affiche des scores supérieurs à ceux de modèles pourtant positionnés plus haut dans la hiérarchie, comme le Core Ultra 5 225 ou le Ryzen 5 9600X d’AMD. Cette efficacité sur un seul thread est souvent un indicateur pertinent pour la réactivité du système et certaines tâches spécifiques, notamment le jeu vidéo d’entrée de gamme.

En revanche, la situation diffère pour les tests multicœurs. Avec une configuration de 8 cœurs (4 cœurs de performance “P-Cores” et 4 cœurs d’efficacité “E-Cores”) et l’absence de l’Hyper-Threading, la puce atteint un score d’environ 26 000 points. Ce résultat est comparable à celui du Core Ultra 5 225T (un modèle à 10 cœurs limité à 35W), mais reste logiquement en retrait face aux processeurs disposant de plus de threads.

Caractéristiques techniques et consommation

Contrairement à sa variante « T » repérée précédemment, qui est bridée à une enveloppe thermique (TDP) de 35W, le Core Ultra 3 205 standard dispose d’un TDP de 65W. Ce surplus de puissance lui permet d’afficher des performances globales environ 12 % supérieures à celles de la version basse consommation, tout en maintenant une performance monocœur similaire.

Une disponibilité restreinte

Malgré des résultats encourageants pour un produit dont le prix est estimé entre 150 et 200 euros, le Core Ultra 3 205 ne semble pas destiné à une commercialisation pour monter son PC soi-même. Intel semble privilégier une distribution exclusive aux intégrateurs OEM, ce qui signifie qu’il se trouvera principalement dans des ordinateurs de bureau pré-assemblés de grandes marques.

Ce choix laisse un vide sur le marché des processeurs budgétaires vendus à l’unité, un segment où la concurrence reste forte mais où les nouveautés sous la barre des 150 dollars se font plus rares.