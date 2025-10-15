Intel Core Ultra X9 388H : un premier benchmark dévoile des performances costaudes

Le Core Ultra X9 388H “Panther Lake” d’Intel affiche une amélioration graphique allant jusqu’à 50 % par rapport à Lunar Lake, grâce à son iGPU Xe3 à 12 cœurs, tout en restant adapté aux appareils fins et moins gourmands en énergie.

Les premiers résultats de benchmarks concernant le processeur Intel Core Ultra X9 388H, issu de la gamme Panther Lake, viennent d’être dévoilés. Ces résultats, bien qu’assez précoces, indiquent une amélioration significative des performances graphiques par rapport à la génération précédente, Lunar Lake. Selon les tests rapportés par LaptopReview, le modèle phare de cette nouvelle série affiche des gains allant jusqu’à 50 % dans certains scénarios, confirmant ainsi les annonces d’Intel concernant les progrès réalisés en matière d’efficacité énergétique et de puissance brute.

Une architecture graphique renforcée

Le Core Ultra X9 388H intègre une puce graphique basée sur l’architecture Xe3, baptisée « Celestial ». Avec 12 cœurs Xe3, cette iGPU permet au processeur d’atteindre un score d’environ 6 300 points au test 3DMark TimeSpy, contre 4 396 points pour le modèle Arc 140V de Lunar Lake. Cette progression, estimée entre 45 % et 50 %, s’explique en partie par le doublement du nombre de cœurs Xe par rapport à la génération précédente. Cependant, ces chiffres restent à confirmer, les pilotes graphiques pour l’architecture Xe3 étant encore en phase d’optimisation.

Il est important de noter que ces performances placent l’iGPU du Panther Lake au niveau de la carte graphique mobile NVIDIA RTX 3050, une référence dans le segment des ordinateurs portables. Cette comparaison met en lumière les avancées réalisées par Intel, même si la solution reste en retrait face aux offres haut de gamme d’AMD, comme le Radeon 890M, qui bénéficie d’une enveloppe thermique et d’une configuration matérielle plus généreuses.

Un processeur toujours plus performant qui dépasse AMD

Le Core Ultra X9 388H adopte une configuration hybride avec 4 cœurs performants (P-cores), 8 cœurs efficaces (E-cores) et 4 cœurs basse consommation (LP-E). Cette répartition vise à optimiser à la fois la puissance et l’autonomie, dans une enveloppe thermique (TDP) limitée à 45 W.

À titre de comparaison, les APU AMD Strix Halo, comme le Radeon 8060S, fonctionnent avec un TDP pouvant atteindre 140 W, ce qui leur confère un avantage certain dans les tâches graphiques intensives. Panther Lake, en revanche, se destine davantage aux appareils fins et légers, où la compacité et l’efficacité énergétique priment.