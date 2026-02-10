Intel Core Ultra 5 250K Plus : le processeur se dévoile sur Geekbench avec une configuration solide

Une fuite issue de la base de données Geekbench révèle les spécifications techniques du futur processeur Intel Core Ultra 5 250K Plus, confirmant une architecture à 18 cœurs cadencée jusqu’à 5,3 GHz avant son lancement prévu le mois prochain.

Une nouvelle entrée dans la base de données de test Geekbench a révélé les spécifications techniques et les performances préliminaires du processeur Intel Core Ultra 5 250K Plus, appartenant à la gamme Arrow Lake Refresh. Ce modèle, dont la sortie est attendue le mois prochain, affiche une architecture à 18 cœurs et une fréquence maximale de 5,3 GHz.

Résultats de performance et configuration de test

Selon les données extraites de Geekbench 6.5.0, le processeur a été testé sur une plateforme équipée d’une carte mère Asus Prime Z890-P WIFI et de 32 Go de mémoire DDR5. Les résultats indiquent un score de 3 113 points en performance monocœur et de 15 251 points en performance multicœur.

Ces données constituent une première base de référence pour ce modèle, les versions finales étant susceptibles de présenter des variations de performance.

Spécifications techniques détaillées

Les informations issues de la fuite permettent de détailler l’architecture du Core Ultra 5 250K Plus :

Cœurs : le processeur totalise 18 cœurs, répartis en 6 cœurs de performance (P-Core) et 12 cœurs d’efficience (E-Core).

le processeur totalise 18 cœurs, répartis en 6 cœurs de performance (P-Core) et 12 cœurs d’efficience (E-Core). Fréquences : la fréquence de base est rapportée à 4,20 GHz, avec une fréquence boost atteignant 5,30 GHz.

la fréquence de base est rapportée à 4,20 GHz, avec une fréquence boost atteignant 5,30 GHz. Mémoire Cache : le test mentionne 30 Mo de cache L3 et 6 Mo de cache L2.

En comparaison avec son prédécesseur, le Core Ultra 5 245K, ce nouveau modèle “Plus” intègre quatre cœurs d’efficience (E-Cores) supplémentaires et bénéficie d’une augmentation de 100 MHz sur la fréquence boost. Le TDP (Thermal Design Power) listé pour cette gamme est de 125W en PL1.

Positionnement commercial et calendrier

Le Core Ultra 5 250K Plus cible le segment de prix inférieur à 300 dollars américains. Il succède au Core Ultra 5 245K, dont le prix de détail actuel oscille entre 200 et 215 dollars (prix de lancement de 309 dollars).

Le lancement de la gamme Core Ultra 200S Plus, également désignée sous le nom d’Arrow Lake Refresh, est prévu pour le mois prochain. Des rapports indiquent que les revues techniques de ces processeurs seront publiées le 23 mars. D’autres modèles de la gamme, notamment les Core Ultra 9 290K Plus et Core Ultra 7 270K Plus, ont également été repérés dans des bases de données de benchmarks.