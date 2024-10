Intel Core Ultra pour PC de bureau officiels : voici tout ce que vous devez savoir

Intel a lancé ses nouveaux processeurs, les Core Ultra série 200. Ces nouveaux modèles offrent de meilleures performances, mais se basent toujours sur un système semblable à ARM, avec des cœurs performants et des cœurs efficients.

Pour l’instant, pas de Core Ultra 3, la gamme se compose de processeurs Core Ultra 5, 7 et 9, en version overclockable pour tous les modèles actuellement disponibles, voici les détails de ces nouveaux processeurs Intel.

Intel Core Ultra 9 285K : le plus performant

L’Intel Core Ultra 9 285K sera le processeur haut de gamme de la série Core Ultra 200 « Arrow Lake ». Cette puce comporte 8 cœurs performants basés sur l’architecture Lion Cove et 16 cœurs efficients basés sur l’architecture Skymont.

La puce comprendra 24 threads et offrira 36 Mo de cache L3 et 40 Mo de cache L2 pour un total de 76 Mo de cache. Le CPU fonctionnera à une fréquence de base de 3,7 GHz pour les cœurs performants et de 3,2 GHz pour les cœurs efficients, tandis que les fréquences maximales seront de 5,7 GHz pour les cœurs performants et de 4,6 GHz pour les cœurs efficients. Le CPU a un TDP PL1 de 125W et un MTP de 250W. Pour comparer les deux modèles :

Core Ultra 9 285K 24 cœurs 24 threads 3,7 – 5,7 GHz 36 Mo cache L3 40 Mo cache L2 125 W – 250 W Core i9 14900K 24 cœurs 32 threads 3,2 – 6 GHz 36 Mo cache L3 32 Mo cache L2 125 W – 253 W

Ce nouveau Intel Core Ultra 9 285K sera vendu à un tarif très similaire au Core i9 14900K. Le Ryzen 9 de chez AMD en version 9950X coûte plus cher.

Intel Core Ultra 7 265K : un solide compromis

L’Intel Core Ultra 7 265K est la version intermédiaire de cette gamme, avec 8 cœurs performants et 12 cœurs efficients, il dispose de 20 cœurs et de 20 threads.

Ce processeur se dote de 30 Mo de cache L3 et de 36 Mo de cache L2, pour un total de 66 Mo de cache. Il est cadencé à 3,9 GHz de base pour les cœurs performants, à 3,3 GHz pour les cœurs efficients. Les vitesses en Turbo Boost sont de 5,5 GHz pour les cœurs perfomants et de 4,6 GHz pour les cœurs efficients.

Core Ultra 7 265K 20 cœurs 20 threads 3,9 – 5,5 GHz 30 Mo cache L3 36 Mo cache L2 125 W – 250 W Core i7 14700K 20 cœurs 28 threads 3,4 – 5,6 GHz 33 Mo cache L3 28 Mo cache L2 125 W – 253 W

Le Core Ultra 7 265K sera disponible en deux modèles, un en K, donc overclockable avec partie graphique intégrée, un autre en KF, donc overclockable toujours, mais sans partie graphique intégrée. Le prix sur le marché américain est un peu inférieur aux Intel Core i7 de série 14700 à leur lancement, on peut donc espérer un prix en légère baisse. Pour info, le Ryzen 9 9900X est vendu 100$ plus cher aux USA.

Intel Core Ultra 5 245K : une sage entrée dans la gamme

Pour les utilisateurs ayant un plus petit budget, ou tout simplement moins de besoins en termes de performances, il y a l’Intel Core Ultra 5 265K. Ce dernier se dote de 6 cœurs performants et de 8 cœurs efficients, pour un total de 14 cœurs et 14 threads, le tout avec 24 Mo de cache L3 et 26 Mo de cache L2, soit un total de 50 Mo de cache.

Les fréquences de base sont de 4,2 GHz pour les cœurs performants et de 3,6 GHz pour les efficients, elles montent à 5,2 GHz pour les coeurs performants et 4,6 GHz pour les efficients, en mode Turbo Boost.

Core Ultra 5 245K 14 cœurs 14 threads 4,2 – 5,2 GHz 24 Mo cache L3 26 Mo cache L2 125 W – 159 W Core i5 14600K 14 cœurs 20 threads 3,5 – 5,3 GHz 24 Mo cache L3 20 Mo cache L2 125 W – 181 W

Le Core Ultra 5 245K sera également disponible en version KF, si vous n’avez pas besoin de partie graphique, et que vous souhaitez gagner quelques euros. Comme pour les autres, le prix semble être en baisse, toujours plus bas également que le Ryzen 7 9700X.

Caractéristiques globales des Intel Core Ultra 200 pour desktop

Modèle du processeur Intel Core Ultra 9 285K Intel Core Ultra 7 265K Intel Core Ultra 7 265KF Intel Core Ultra 5 245K Intel Core Ultra 5 245KF Nombre de cœurs (P+E) 24 (8 + 16) 20 (8 + 12) 20 (8 + 12) 14 (6 + 8) 14 (6 + 8) Nombre de threads 24 20 20 14 14 Intel® Smart Cache

(L3, Mo) 36 30 30 24 24 Cache L2 total 40 36 36 26 26 Fréquence Intel Thermal Velocity

Boost (GHz) Jusqu’à 5,7 Jusqu’à 5,5 Jusqu’à 5,5 Jusqu’à 5,2 Jusqu’à 5,2 Fréquence

Intel Turbo Boost Max 3.0

(GHz) Jusqu’à 5,6 Jusqu’à 5,5 Jusqu’à 5,5 0.0 0.0 Fréquence turbo maximale

des P-cores (GHz) Jusqu’à 5,5 Jusqu’à 5,4 Jusqu’à 5,4 Jusqu’à 5,2 Jusqu’à 5,2 Fréquence turbo maximale

des E-cores (GHz) Jusqu’à 4,6 Fréquence de base des P-cores (GHz) 3,7 3,9 3,9 4,2 4,2 Fréquence de base des E-cores

(GHz) 3,2 3,3 3,3 3,6 3,6 Débloqué Oui Solution graphique Solution graphique Intel® — Solution graphique Intel® — Voies PCIe du CPU 24 Vitesse mémoire maximale (MT/s) DDR5-6400 Canaux mémoire 2 Capacité de mémoire maximale 192 Puissance de base du processeur (W) 125 Puissance turbo max (W) 250 250 250 159 159

Nous attendons maintenant les premiers modèles, et ne manquerons pas de vous proposer le test de ces derniers.