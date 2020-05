Voici les caractéristiques des chipsets H470, B460 et H410

Les processeurs de bureau de 10e génération d’Intel, les Comet Lake-S, débarqueront chez les revendeurs d’ici quelques jours. Ces puces prennent place sur un nouveau socket, le LGA1200. Lors de sa présentation, Intel n’a mentionné que les cartes mères en Z490. On sait néanmoins que d’autres chipsets sont prévus. ASRock avait notamment dévoilé le H470 en janvier et indirectement le B460 en indiquant qu’il était possible d’overclocker des processeurs Comet Lake-S non-K sur ces deux chipsets en début de mois. Le fabricant vend encore la mèche en listant des chipsets H470, B460 et H410.

Ces derniers seront des alternatives moins onéreuses aux cartes mères Z490. En pratique, le chipset Z490 a deux avantages. Le premier, c’est bien sûr qu’il est spécialement conçu pour l’overclocking. Le second, c’est qu’il est le seul à supporter le SLI via une configuration PCIe x8/x8. En effet, contrairement à la technologie CrossFireX d’AMD qui fonctionne sur quatre lignes PCIe et s’avère donc compatible avec les autres chipsets, celle d’AMD requiert huit ligne PCIe.

MSI explique sa sélection des Comet Lake-S pour l’overclocking : mieux vaut miser sur un Core i9 !

Un H410 minimaliste

Exception faite de ces deux caractéristiques, le chipset H470 est celui qui se rapproche le plus du Z490. Outre les deux éléments susmentionnés, il perd également deux ports USB 3.2 Gen 2×1 et deux USB 3.2 Gen 1×1. Il conserve en revanche le Wi-Fi 6 AX201 et la prise en charge d’Intel Optane. Le B460 ressemble au H470, mais il perd l’USB 3.2 Gen 2×1 et apparemment, le Wi-Fi intégré. Enfin, le H410 est le plus minimaliste des chipsets, avec seulement deux emplacements mémoire DDR4, quatre ports SATA III, l’absence de prise en charge du RAID ou de l’Intel Optane. Nos confrères de Tom’s Hardware US ont élaboré le tableau ci-dessous pour faciliter la distinction entre les chipsets. Enfin, notez qu’un chipset W480 destiné aux stations de travail est aussi prévu.