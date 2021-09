Intel lance des processeurs Xeon E-2300 Rocket Lake

Au menu : de 4 à 8 cœurs Cypress Cove, 44 lignes PCIe et jusqu’à 128 Go de DDR4-3200.

Intel lance des processeurs Xeon E-2300. Ces puces Rocket Lake-E gravées en 14 nm se destinent principalement à des serveurs d’entrée de gamme ; les entreprises à la recherche de solutions plus performantes peuvent se tourner vers la gamme Ice Lake Xeon Scalable. Comme les Rocket Lake-S, ces processeurs Xeon E-2300 embarquent des cœurs CPU Crypress Cove. Ils prennent place sur un socket H5 LGA1200. Il y a 10 références en tout, avec des configurations 4, 6 et 8 cœurs.

Le porte-étendard de cette série est le Xeon-E 2388G. Ce processeur affiche une fréquence de base de 3,1 GHz et une fréquence Turbo de 5,1 GHz. Il bénéficie de 16 Mo de cache L3. Les 6 cœurs ont droit à 12 Mo de Smart Cache et les 4 cœurs à 8 Mo. La plupart des puces bénéficient de l’Hyper-Threading hormis les E-2324G et E-2314. Certains modèles héritent d’un iGPU Xe-LP Gen 12. Les TDP vont de 65 W à 95 W. Le tarif pour la puce la moins performante est de seulement 182 dollars, ce qui représente un nouveau prix d’appel selon Intel.

Les successeurs de Coffee Lake-E

Cette gamme succède aux Xeon E-2200 Coffee Lake-E lancés au cours du deuxième trimestre 2019. La plateforme prend en charge de 128 Go de mémoire ECC DDR4 dans une configuration à double canal, jusqu’en DDR4-3200, contre de la DDR4-2666 seulement pour la série Xeon E-2200. En matière de support PCIe, cette génération gère jusqu’à 44 lignes PCIe : 20 en PCIe 4.0 par le CPU et 24 autres en PCIe 3.0 par le chipset C250.

Ces processeurs profitent d’un support Intel SGX (Software Guard eXtensions), prennent en charge les instructions AVX-512 ainsi que les fonctionnalités DLBoost AI.

Dans l’ensemble, Intel promet une hausse des performances de 17 % par rapport à la précédente génération. Vous pouvez consulter le reste de la documentation ci-dessous.