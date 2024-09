Intel officialise ses Core Ultra 200V et mise tout sur l’efficacité énergétique

Intel dévoile sa nouvelle gamme de processeurs Core Ultra 200V “Lunar Lake”, promettant des performances d’IA inégalées et une autonomie record pour les PC portables grâce à leur efficacité énergétique. Mais ces promesses ambitieuses suffiront-elles à détrôner Apple, Qualcomm et AMD ?

©Intel

Avec sa série Core Ultra 200V “Lunar Lake”, Intel entend révolutionner le marché des PC portables en misant sur l’intelligence artificielle et l’efficacité énergétique. Face aux avancées d’Apple avec ses puces M Series, de Qualcomm avec ses Snapdragon X et d’AMD avec ses Ryzen AI, Intel se devait de frapper fort avec neuf nouveaux processeurs mobiles.

La firme promet des performances accrues, notamment une autonomie allant jusqu’à 20 heures pour les notebooks embarquant ces nouvelles puces. Les Core ultra 200V intègrent une unité de traitement neuronal (NPU) dédiée à l’IA, ainsi qu’une architecture graphique Xe2 améliorée. L’objectif d’Intel est clair : s’imposer comme le leader incontesté des PC portables axés sur l’IA… et aussi faire oublier les problèmes touchant ses Core Gen13 et Gen14.

©Intel

Un bond en avant pour l’efficacité énergétique et la puissance

La gamme Core Ultra 200V se distingue par une architecture hybride combinant des cœurs “Lion Cove” haute performance (P-Core) et des cœurs “Skymont” à haute efficacité énergétique (E-Core). Ces derniers affichent une augmentation de 68% du nombre d’instructions par cycle (IPC) par rapport à la génération précédente.

©Intel

Intel abandonne au passage l’Hyper-Threading au profit d’une gestion dynamique et intelligente des tâches, optimisée par sa technologie “Thread Director”, avec pour objectif une hausse de l’autonomie sans sacrifier les performances. L’intégration de 16 Go ou 32 Go de mémoire LPDDR5x directement dans le processeur (MoP) contribue également à améliorer les performances et à réduire la consommation d’énergie.

©Intel

Les benchmarks fournis par Intel, bien que devant être pris avec précaution en attendant des tests indépendants, démontrent des gains significatifs par rapport à la génération précédente (les Core Ultra 100 “Meteor Lake”) et aux puces concurrentes. Lunar Lake afficherait -selon le fondeur- des performances monocœurs supérieures de 20% à 64% à celles des Snapdragon X Elite de Qualcomm, ainsi qu’une augmentation de 18 % des performances globales et de 30 % des performances graphiques par rapport au Core Ultra 7 155H.

©Intel

Intel affirme également avoir réduit de 50% la consommation d’énergie par rapport à la génération Meteor Lake précédente, améliorant par conséquent l’efficacité énergétique de sa puce de manière sensible. En termes d’autonomie, le Core Ultra 7 268V atteint 20,1 heures en utilisation bureautique, surpassant de 4 heures le Ryzen HX 370 d’AMD et de près de 2 heures le Snapdragon X Elite de Qualcomm dans les mêmes conditions.

L’IA au cœur de l’expérience utilisateur

L’unité de traitement neuronal (NPU) de quatrième génération intégrée à ces Core Ultra 200v affiche une puissance allant jusqu’à 48 TOPS, une valeur suffisante pour faire tourner convenablement l’IA Copilot selon Microsoft. La firme met en avant la compatibilité de sa plateforme avec un large éventail de modèles d’IA, contrairement à ses concurrents, et souligne les performances accrues de sa NPU en matière de traitement des réseaux neuronaux.

©Intel

Intel met également l’accent sur la synergie entre CPU, GPU et NPU pour offrir une expérience utilisateur optimale en matière d’IA. La firme se targue d’une avance technologique sur ses concurrents, notamment grâce à la prise en charge d’instructions FP16 plus précises par sa NPU, là où AMD et Qualcomm se limitent à l’INT8. Reste à savoir si ces arguments techniques se traduiront par une adoption massive de “Lunar Lake” par les utilisateurs et les développeurs d’applications d’IA. Bref, rendez-vous le 24 septembre, date de lancement officielle, pour le verdict final.