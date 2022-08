Intel lance sa série de GPU Flex pour centres de données

Intel a officiellement lancé deux GPU Flex Series pour les centres de données, nom de code Artic Sound-M : les Flex 170 et Flex 140. La première carte mobilise un GPU ACM-G10 et la seconde une paire de GPU ACM-G11. Les deux solutions reposent sur l’architecture Xe-HPG d’Intel.

Crédit : Intel

La Flex Series 170 propose jusqu’à 32 cœurs Xe (soit jusqu’à 4 096 processeurs de flux) et 16 Go de mémoire. Elle cible les centres de données avec des charges de travail exigeantes. La Flex 140 convient plus à des installations à haute densité. Elle propose deux GPU ACM-G11 avec 16 cœurs Xe et 12 Go de mémoire. Intel destinent essentiellement ces cartes Flex Series aux serveurs de cloud gaming pour dispositifs Android et de transcodage. En pratique, la carte Flex 170 peut gérer huit flux vidéo 4K60 simultanés, 36 flux 1080p60, ou 68 flux 720p30 (jeu Honor of Kings). Pour la Flex Series 140, Intel mentionne simplement jusqu’à 46 flux 720p30 (jeu Knives Out) mais promet un « débit de transcodage des médias multiplié par cinq et un débit de décodage multiplié par deux pour une consommation deux fois moindre comparé à la NVIDIA A10 ».

Disponibilité

Les systèmes équipés de GPU de la série Flex seront disponibles au cours des prochains mois auprès de fournisseurs mondiaux, notamment Dell Technologies, HPE, H3C, Inspur, Lenovo et Supermicro. Intel précise que les solutions équipées de GPU Flex Series consacrées à la diffusion de médias et de charges de travail de cloud gaming Android seront déployées en premier. Viendront ensuite celles ciblant les charges de travail Windows cloud gaming, AI et VDI.

Carte GPU Flex 170 GPU Flex 140 GPU ACM-G10 2x ACM-G11 Cœurs Xe 32 16 Unités d’exécution 512 256 Processeurs de flux 4096 2048 Unités ray tracing 32 16 Moteurs XMX 512 256 Xe Media Engines 4 2 Fréquence de base GPU 1950 MHz 1600 MHz Fréquence max GPU 2050 MHz 1950 MHz VRAM 16 Go GDDR6 12 Go GDDR6 (2x 6 Go) Bus mémoire 256-bit 192-bit (2x 96-bit) Bande passante mémoire 576 Go/s 336 Go/s Interface PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 TBP/TDP 150W 75W

Source : Intel