Intel lance ses processeurs Xeon D ‘Ice Lake D’

36 références en tout, réparties dans les séries Xeon D-1700 et Xeon D-2700.

Intel présente ses nouveaux processeurs Xeon D, nom de code Ice Lake D. Ils « offrent des performances optimisées pour les charges de travail dans les environnements contraints en termes d’espace et d’alimentation, du centre de données à la périphérie intelligente du réseau ». Les nouveaux venus sont divisés en deux séries : d’un côté les Xeon D-1700, d’un autre les Xeon D-2700. La première contient des puces de 2 à 10 cœurs, la seconde des puces de 4 à 20 cœurs. Toutes sont gravées en 10 nm.

Au total, Intel lance 36 références Xeon D-1700 et Xeon D-2700. Les processeurs gèrent deux ou quatre canaux DDR4, prennent en charge de 256 Go à 1 To de mémoire, 16, 32 ou 64 lignes PCIe 4.0, jusqu’à 24 ports SATA, un débit de 100 GbE dans le meilleur des cas. Il y a également d’importantes disparités en matière de TDP, ces derniers allant de 25 W à 129 W.

L’intégralité des gammes Xeon D-1700 et Xeon D-2700 sont rassemblées dans les deux tableaux ci-dessous.

Xeon D-1700

Xeon D-2700

