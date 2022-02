Intel fixe le cap jusqu’en 2024 / 2025 pour les processeurs Core et Xeon

Toujours dans le cadre de l’Investors Meeting 2022, Intel a dévoilé ses feuilles de route en matière de processeurs grand public mais également pour serveurs. Au sujet des premiers, l’entreprise a mentionné la quinzième génération, Arrow Lake. Celle-ci succédera logiquement à la quatorzième, à savoir Meteor Lake. Cette série est attendue en 2024. Viendra ensuite Lunar Lake.

Sur le secteur des processeurs serveurs, Intel souhaite scinder son portefeuille en deux à partir de 2024. L’entreprise proposera alors des solutions armées exclusivement de cœurs « haute performance », P-cores ; d’autres de cœurs à « haute efficacité énergétique », E-cores. Cette distinction sera effective à partir des séries Granite Rapids et Sierra Forest.

Arrow Lake, une 15e génération prévue en 2024

C’est la première fois qu’Intel confirme les appellations Arrow Lake et Lunar Lake. Au passage, comme le montre bien la feuille de route, la société projette désormais un rythme de lancement annuel.

Les processeurs de quinzième génération doivent ainsi faire leur apparition en 2024. Ils utiliseront probablement la même plateforme que la quatorzième, Meteor Lake. Comme ces derniers, ils seront fabriqués à partir de différents nœuds de gravure : l’Intel 4 (7 nm), l’Intel A20 mais aussi un N3 externe, possiblement de TSMC.

Les générations suivantes seront Lunar Lake et Nova Lake (Intel n’a pas encore mentionné cette dernière). Ces processeurs seraient élaborés à partir du nœud de gravure Intel 18A et d’un nœud externe non connu pour le moment.

Génération Alder Lake Raptor Lake Meteor Lake Arrow Lake Lunar Lake* Nova Lake Séries Intel Core 12e génération 13e génération 14e génération 15e génération 16e génération 17e génération Date de lancement T4 2021 T4 2022 T2 2023 2024 2024+ 2026 (?) Nœud de fabrication Intel 7 Intel 7 Intel 4 & 20A / N3 externe Intel 4 & 20A / N3 externe Intel 18A À déterminer Architecture P-core Golden Cove Raptor Cove Redwood Cove À déterminer Lion Cove Panther Cove Architecture E-core Gracemont Gracemont Crestmont À déterminer Skymont Darkmont Architecture graphique Gen12.2 Gen12.2 Gen 12.7 À déterminer Gen 13 À déterminer Nombre maximal de cœurs CPU 16 (8C+8c) 24 (8C+16c) À déterminer 40 (8C+32c) À déterminer À déterminer Socket LGA1700 LGA1700 À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer Support mémoire DDR4/DDR5-4800 DDR4/DDR5-5600 DDR5 À déterminer À déterminer À déterminer PCIe Gen PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 À déterminer À déterminer À déterminer

Granite Rapids et Sierra Forest

Concernant les processeurs pour serveurs, les Xeon Granite Rapids, dotés de P-cores et fabriqués à partir du nœud Intel 3 (4 nm), succéderont aux puces Emerald Rapids (Intel 7). En même temps, Intel lancera des processeurs Sierra Forest mobilisant uniquement des E-cores.

Contrairement aux processeurs grand public, les Xeon n’adopteront donc pas une architecture hybride mélangeant deux types de cœurs CPU au sein d’une même puce ; ils seront plutôt segmentés en deux branches en fonction de leur type de cœurs. De fait, AMD adoptera une approche similaire avec ses EPYC Genoa / Bergamo : les premiers auront des cœurs CPU Zen 4, les seconds des cœurs CPU Zen 4c.