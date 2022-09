Intel précise enfin sa gamme de cartes graphiques Arc Alchemist desktop

L’attente fut longue, mais Intel a enfin détaillé sa gamme de cartes graphiques Arc Alchemist desktop. Celle-ci ne comporte finalement que quatre références : l’Arc A380, lancée il y a quelques semaines et que nous pu tester, l’Arc A580, et les Arc A750 et A770, qui font l’objet de nombreuses vidéos promotionnelles ces derniers temps.

Crédit : Intel Crédit : Intel

L’A770 exploite un GPU ACM-G10 complet avec 32 Xe-Cores / 32 unités ray tracing et une fréquence de référence de 2 100 MHz. Cette carte graphique possède 8 ou 16 Go de GDDR6 selon la version. La vitesse mémoire est de 17,5 Gbit/s, sur un bus de 256 bits, soit une bande passante de 560 Go/s. L’A750 hérite du même GPU mais avec 28 Xe-Cores / 28 unités ray tracing activés. La fréquence GPU est de 2050 MHz. Cette carte met à disposition 8 Go de VRAM à 16 Gbit/s, pour une bande passante mémoire de 512 Go/s. Enfin, l’Arc A580, également équipée d’un GPU ACM-G10, possède 24 cœurs Xe / 24 unités ray tracing, avec une fréquence GPU de 1,7 GHz. Cette référence a toujours 8 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s sur un bus de 256 bits.

Découvrez les cadeaux offerts par Intel à certains testeurs

Date de lancement, prix ?

Intel proposera des éditions limitées des Arc A770 et A750 sur sa boutique ainsi que via les détaillants. Les cartes Arc Alchemist desktop seront commercialisées dans certains « pays clefs » dans un premier temps (non précisés), à une date et à des tarifs toujours inconnus.

Carte graphique Arc A770 Arc A750 Arc A580 Arc A380 GPU ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 Cœurs Xe 32 28 24 8 Moteurs XMX 512 448 384 128 Cœurs FP32 4096 3584 3072 1024 Fréquence GPU 2100 MHz 2050 MHz 1700 MHz 2000 MHz VRAM 16 / 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 6 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 256-bit 96-bit Vitesse mémoire 17,5 Gbit/s 16,0 Gbit/s 16,0 Gbit/s 15,5 Gbit/s Bande passante mémoire 560 Go/s 512 Go/s 512 Go/s 186 Go/s TBP 225W 225W À déterminer 75W MSRP À déterminer À déterminer À déterminer 139 dollars Date de lancement Bientôt Bientôt Plus tard Juin 2022

Crédit : Intel

Source : Intel