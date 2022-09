Découvrez les cadeaux offerts par Intel à certains testeurs

Une Intel 12th Gen Core Gift Box qui contient de quoi s’habiller et décorer son logement.

Les processeurs Alder Lake vont bientôt tirer leur révérence ; ils céderont leur place aux Core de 13e génération, Raptor Lake. Pour remercier – ou tenter de corrompre ! – les testeurs / influenceurs ayant contribué à la couverture médiatique de cette 12e génération, l’entreprise a envoyé quelques présents. À notre très grand regret, nous n’avons pas encore reçus les nôtres (en réalité, pas d’inquiétude quant à notre probité, nous ne faisons pas partis des heureux élus) ; mais nous pouvons toujours découvrir, avec envie, ceux obtenus par un certain DDAA117.

Crédit : DDAA117 Crédit : DDAA117

La boîte à cadeaux d’Intel renferme de quoi s’habiller, été comme hiver : une casquette affublée d’un logo Core i9, un sweat à capuche et une sorte de salopette (un habit qui doit bien avoir un nom spécifique ; si vous le connaissez, n’hésitez pas à nous rendre moins ignorants).

Crédit : DDAA117 Crédit : DDAA117

Le destinataire a aussi reçu une petite figurine 3D, personnalisée. Sa présence suggère qu’Intel ne fait des cadeaux qu’à quelques individus préalablement sélectionnés.

Crédit : DDAA117

En attendant les tests…

Nous verrons si ces goodies suffiront à rendre certains testeurs plus cléments avec les processeurs Raptor Lake. Ces puces devraient être officialisées à la fin du mois et commercialisées à partir du 20 octobre. Nous vous proposerons bien sûr un test, totalement impartial, de ces Core, lorsqu’ils seront disponibles, ainsi que des Ryzen 7000 récemment officialisés par AMD. Au moins, le kit de test fourni par AMD ne contient ni figurine ni vêtement : simplement des Ryzen 7000, des cartes mères, et de la DDR5 ; c’est bien là l’essentiel.

