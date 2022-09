Les cartes graphiques A770 et A750 débarqueront ‘bientôt’, et en même temps

Au cours d’interviews accordées à PC Games Hardware et à Digital Foundry, Tom Petersen et Ryan Shrout ont donné de nouvelles informations au sujet des cartes graphiques Arc Alchemist A770 et A750 : pour commencer, qu’elles sortiraient en même temps et prochainement.

Crédit : Digital Foundry

Tom Petersen a confirmé que l’A770 Limited Edition (celle arborant le design de référence Intel) serait disponible sur le site web de la société. Des modèles custom des A770 et A750 seront également proposés. Comme pour l’Arc A380, le lancement sera d’abord circonscrit à quelques pays, mais pas uniquement en Asie. L’Allemagne par exemple ferait partie du lot ; nous ne savons pas si c’est également le cas de la France.

Test : Intel Arc A380, l’empire contre-attaque (mollement) sur le marché des GPU

Performance et spécifications

Régulièrement, Intel compare les performances de ses deux cartes A700 avec celles de la GeForce RTX 3060. Par exemple, selon les tests de l’entreprise, l’Arc A770 fait mieux que la carte de NVIDIA sur des jeux avec ray tracing en 1080p. Plus spécifiquement, à en croire Tom Petersen et Ryan Shrout, l’Arc A770 se positionne face à la GeForce RTX 3060 Ti, l’Arc A750 face à la GeForce RTX 3060. Ces rapprochements valent pour des titres DirectX 12.

Si le lancement des A750 et A770 est imminent, certaines spécifications restent incertaines. Les employés d’Intel ont toutefois précisé qu’il y avait deux versions d’A770 : une dotée de 8 Go de VRAM, une autre munie de 16 Go. L’édition limitée ne cette carte ne sera proposée qu’avec 16 Go. Pour l’Arc A750, c’est bien 8 Go de GDDR6.

Modèle Arc A770 Arc A750 GPU ACM-G10 ACM-G10 Cœurs Xe 32 28 Cœurs FP32 4096 3584 Fréquence GPU 2,5 GHz À déterminer VRAM 16 Go GDDR6 / 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit Vitesse mémoire 15,5 Gbit/s À déterminer TBP 225W ? 190W ? MSRP 349-399 dollars 279-349 dollars

Le Resizable-BAR, un indispensable

Pour finir, les deux membres d’Intel ont fait une recommandation : si vous ne possédez pas un système supportant la fonctionnalité Resizable BAR, restez chez AMD ou NVIDIA. En effet, les GPU Arc perdraient jusqu’à 40 % de leur performance sur un PC ne bénéficiant pas de cette technologie. Rappelons que le BAR redimensionnable, aussi appelé SAM (Smart Access Memory) par AMD, permet au CPU d’avoir un accès complet et direct à la mémoire vidéo. Cette technologie est maintenant proposée à partir des processeurs Ryzen 3000 et Intel Core de 8e génération.