Intel publie les spécifications de trois processeurs Raptor Lake

La semaine dernière, Igor Wallossek une diapositive d’Intel spécifiant six processeurs Raptor Lake-S (les Core i9-13900K/KF, Core i7-13700K/KF et Core i5-13600K/KF). Si la fiabilité de cette source est assurée, Intel a confirmé « accidentellement » les spécifications de trois desdites puces (Core i5-13600K, Core i7-13700K et Core i9-13900K) sur une page intitulée How to Choose a Gaming CPU repérée par momomo_us (page modifiée depuis).

Crédit : Intel

Comme prévu, le Core i9-13900K dispose d’une belle quantité de cœurs CPU : 24 cœurs (8 P-cores Raptor Cove et 16 E-cores) / 32 threads. Le Core i7-13700K a 16 cœurs (8P+8E) / 24 threads ; le Core i5-13600K 14 cœurs (6P+8E) / 20 threads. Les fréquences Turbo des cœurs Raptor Cove sont de respectivement 5,4 GHz, 5,3 GHz et 5,1 GHz. Selon de précédentes données, les modes Turbo Boost Max 3.0 et Thermal Velocity Boost permettraient toutefois au Core i9-13900K d’atteindre 5,7 / 5,8 GHz sous certaines conditions. Enfin, récemment, Intel a aussi teasé un processeur capable d’atteindre 6 GHz : peut-être un Core i9-13900KS lancé ultérieurement.

Guide d’achat processeurs : AMD Ryzen ou Intel Core, quel CPU acheter ?

Une gamme Raptor / Alder Lake

Les processeurs cités ci-dessus pourraient être les seuls « véritables » Raptor Lake-S. En effet, à partir du Core i5-13600, Intel réutiliserait l’architecture Alder Lake pour les P-cores / E-cores. Nous en saurons davantage le 27 septembre prochain, jour de la présentation officielle des processeurs Raptor Lake – et accessoire de sortie des Ryzen 7000.