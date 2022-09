Raptor Lake : les diapositives de présentation ont été publiées

Elles dévoilent six processeurs ; fournissent des détails sur cette 13e génération et le chipset Z790.

Il y a eu plusieurs fuites concernant les spécifications des processeurs Core Raptor Lake au cours des dernières semaines : notamment celles de 14 références, à deux reprises, la première émanant d’Extreme Player sur Bilibili et la seconde du site WCCFTech. Cette fois, c’est notre confrère Igor Wallossek qui a décidé de faire quelques indiscrétions. Et il ne dévoile pas d’obscurs tableaux, mais directement les diapositives de présentation officielles d’Intel.

Crédit : Igor’s LAB

Le nombre de processeurs est plus réduit, puisqu’il se limite à six, dans les séries K et KF. Ce sont les Core i9-13900K/KF, Core i7-13700K/KF et Core i5-13600K/KF dotés de respectivement 24 cœurs / 32 threads, 16 cœurs / 24 threads et 14 cœurs / 20 threads. Tous ont un PBP (Processor Base Power) de 125 W. Les Core i9 et Core 7 ont un MTB (Max Turbo Power) de 253 W, le Core i5 de 181 W. Les fleurons de la gamme, les Core i9-13900K/F, atteignent une fréquence maximale de 5,8 GHz en mode Thermal Velocity Boost. Enfin, ces Core Raptor Lake prennent en charge nativement la DDR5-5600 et la DDR4-3200.

Plateforme Z790 et 13e génération de Core

Deux autres diapositives mettent en avant les évolutions de cette 13e génération par rapport à la 12e.

Crédit : Igor’s LAB Crédit : Igor’s LAB

Pour finir, la dernière diapositive donne les caractéristiques du chipset Z790. Il gère 8 lignes PCIe 3.0 et non plus 16, mais 20 lignes PCIe 4.0 au lieu de 12. Pour les lignes PCIe 5.0, ce sont toujours 16 lignes supportées par le chipset.

Crédit : Igor’s LAB

Intel présentera ses processeurs Raptor Lake à l’occasion de l’évènement Innovation programmé le 27 septembre prochain. La disponibilité des Core de 13e génération desktop est attendue en octobre, apparemment le 20. Les Raptor Lake mobiles arriveront plus tard, mais également cette année d’après Pat Gelsinger.

Source : Igor’s LAB