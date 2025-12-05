Internet est encore en panne : Cloudflare victime d’un nouveau problème mondial

Une interruption de service affectant l’infrastructure de Cloudflare rend inaccessibles de nombreux sites et services populaires ce vendredi matin. Cet incident, le second en l’espace d’un mois, met de nouveau en lumière la forte dépendance de l’écosystème numérique mondial envers une poignée d’acteurs techniques.

Ce vendredi 5 décembre, en début de matinée, une partie significative du trafic web mondial subit de fortes perturbations. En cause : une panne touchant Cloudflare, géant américain spécialisé dans les réseaux de diffusion de contenu (CDN) et la sécurité des infrastructures internet. Agissant comme un intermédiaire technique entre les serveurs des sites web et les internautes, l’entreprise voit ses difficultés se répercuter instantanément sur des milliers de plateformes clientes.

Une maintenance technique qui interroge

Selon les premières observations techniques, l’origine de cet incident serait liée à une opération de maintenance planifiée par l’entreprise américaine. Bien que Cloudflare n’ait pas encore publié de post-mortem détaillé, le scénario ressemble fortement à l’incident survenu il y a moins de trente jours.

La répétition de ces pannes, apparemment déclenchées par des mises à jour internes ou des opérations de maintenance, soulève des questions sur la robustesse des procédures de déploiement (routines) de l’entreprise. Dans le secteur des infrastructures critiques, la redondance et la capacité à isoler les incidents sont primordiales. Le fait que deux événements similaires se produisent dans un intervalle aussi court suggère que les correctifs procéduraux appliqués après la précédente panne n’ont pas été suffisants pour sécuriser les opérations de ce matin.

De l’IA à la santé : de nombreux services touchés

L’étendue des services touchés illustre la position centrale qu’occupe Cloudflare dans l’architecture du web moderne. Les perturbations affectent des secteurs très variés :

Productivité et IA : Des outils comme Notion, Microsoft Copilot, Perplexity ou encore le service de traduction DeepL sont inaccessibles, freinant l’activité de nombreuses entreprises.

Des outils comme Notion, Microsoft Copilot, Perplexity ou encore le service de traduction DeepL sont inaccessibles, freinant l’activité de nombreuses entreprises. Services grand public : La plateforme de design Canva, le site communautaire Dealabs ou encore les services liés aux montres connectées Garmin rencontrent des erreurs de connexion.

La plateforme de design Canva, le site communautaire Dealabs ou encore les services liés aux montres connectées Garmin rencontrent des erreurs de connexion. Services critiques : Plus problématique, la plateforme de prise de rendez-vous médicaux Doctolib figure également parmi les services impactés.

Ce phénomène de “Single Point of Failure” (point de défaillance unique) rappelle les risques inhérents à la centralisation d’Internet, où une erreur de configuration chez un prestataire unique peut entraîner un effet domino mondial.

Même Downdetector hors ligne

Fait rare et révélateur de l’ampleur de l’incident, le site Downdetector, référence habituelle pour le signalement des pannes en temps réel, est lui-même victime de l’interruption de service. Utilisant vraisemblablement les services de Cloudflare pour sa propre protection et distribution, l’outil de monitoring se retrouve dans l’incapacité d’informer ses utilisateurs.

Face à cette situation paradoxale, les internautes et les administrateurs système doivent se tourner vers des solutions alternatives moins dépendantes de l’infrastructure défaillante, telles que “Down for everyone or just me”, qui reste opérationnel. Un retour à la normale est attendu dans la matinée, une fois que les équipes d’ingénierie auront isolé et corrigé la configuration défectueuse.