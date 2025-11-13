iOS 26.2 bêta 2 : voici la liste de toutes les nouveautés

iOS 26.2 bêta 2 apporte de nombreuses optimisations aux applications natives, un nouveau design Liquid Glass, une refonte du suivi du sommeil et des fonctions IA étendues avant la sortie prévue en décembre.

Apple poursuit le développement d’iOS 26.2 avec la sortie de la deuxième bêta, disponible depuis le 12 novembre. Cette préversion du futur système d’exploitation de l’iPhone apporte une série d’améliorations et de fonctionnalités destinées à peaufiner l’expérience utilisateur, tant sur les applications existantes que sur de nouveaux outils.

Des nouveautés dans les applications système

La mise à jour introduit plusieurs changements notables dans les applications intégrées.

L’application Jeux bénéficie désormais d’un système de tri et de filtrage de la bibliothèque, d’une navigation à la manette et d’une mise à jour des scores en temps réel. L’application Mesure a également été revue, avec un nouveau design baptisé Liquid Glass pour l’outil de niveau intégré.

Du côté de Messages, les utilisateurs de CarPlay peuvent désormais désactiver les conversations épinglées via les paramètres de l’interface automobile.

Apple a aussi affiné certaines animations d’ouverture de menus, rendant les transitions plus fluides. Par ailleurs, Notes pourrait bientôt intégrer la prise en charge du stylet Logitech Muse destiné au casque Apple Vision Pro.

De nouvelles options pour la personnalisation et le suivi

Sur l’écran de verrouillage, le curseur de transparence de l’horloge adopte un effet Liquid Glass plus prononcé, désormais compatible avec toutes les polices proposées.

Dans l’application Rappels, il devient possible d’associer une alarme ou un minuteur à un rappel urgent. Ces alertes peuvent désormais s’afficher même lorsque certains modes de concentration sont activés, garantissant que les notifications prioritaires soient bien reçues.

Un meilleur suivi du sommeil

Apple a également ajusté la manière dont le score de sommeil est calculé. Le palier maximal, auparavant nommé Excellent, devient Très élevé, tandis que les seuils de notation ont été redéfinis. Ce changement répond aux retours d’utilisateurs qui jugeaient l’échelle précédente trop généreuse et peu représentative de la qualité réelle du sommeil.

De l’IA dans les podcasts

L’application Podcasts bénéficie de fonctionnalités d’analyse automatisée. L’intelligence artificielle y génère désormais des chapitres, identifie les liens vers d’autres émissions mentionnées et regroupe les références citées.

Enfin la traduction en direct, et de la lumière

Apple a annoncé que la traduction en direct via les AirPods serait déployée en décembre dans les pays de l’Union européenne, en même temps que la version publique d’iOS 26.2.

Sur Mac, une nouvelle fonction appelée Edge Light fera son apparition dans macOS 26 Tahoe. Elle crée un éclairage virtuel en utilisant la luminosité de l’écran pour améliorer la qualité visuelle des appels vidéo.

Une sortie publique en décembre

Cette deuxième bêta confirme la direction d’Apple : raffiner les détails avant la publication prévue d’iOS 26.2 en décembre. L’accent est mis sur la personnalisation, la clarté des interfaces et l’intégration progressive de l’intelligence artificielle dans les outils du quotidien.