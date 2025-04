Apple publie iOS 18.4.1 qui comble deux failles mejeures de sécurité

Apple a publié iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, macOS 15.4.1, tvOS 18.4.1 et visionOS 2.4.1 pour corriger deux vulnérabilités de sécurité activement exploitées, recommandant à tous les utilisateurs de mettre à jour leurs appareils immédiatement.

Apple a publié une nouvelle mise à jour logicielle d’iOS 18.4 pour iPhone, iPad, Apple TV, Mac et le casque Vision Pro, offrant des correctifs de sécurité pour des vulnérabilités activement exploitées. Il est recommandé aux utilisateurs de télécharger et d’installer les dernières versions : iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, macOS 15.4.1, tvOS 18.4.1 et visionOS 2.4.1.

Correctifs de sécurité

Ces mises à jour corrigent deux vulnérabilités majeures qui étaient exploitées activement. Les failles de sécurité concernent CoreAudio, où un fichier audio malveillant pouvait entraîner l’exécution de code, et le code d’authentification de pointeur, permettant à un attaquant de contourner les protections.

Installation et bénéfices d’iOS 18.4.1

iOS et iPadOS 18.4.1

Installation : Disponible via l’application Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

: Disponible via l’application Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Correctifs : Résout un bug CarPlay causant des problèmes de connectivité dans certains véhicules.

macOS 15.4.1

Installation : Accessible via Réglages système > Mise à jour de logiciels.

: Accessible via Réglages système > Mise à jour de logiciels. Améliorations : Apporte des correctifs de bugs et des mises à jour de sécurité pour une expérience utilisateur plus fluide.

visionOS 2.4.1

Installation : Téléchargeable sur le casque Vision Pro via Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

: Téléchargeable sur le casque Vision Pro via Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Améliorations : Inclut des correctifs de bugs et des mises à jour de sécurité.

tvOS 18.4.1

Installation : Disponible sur Apple TV via Réglages > Système > Mise à jour logicielle.

: Disponible sur Apple TV via Réglages > Système > Mise à jour logicielle. Autres mises à jour : HomePod Software 18.4.1 est également disponible pour les enceintes HomePod et HomePod mini.

L’importance de cette mise à jour est cruciale

Apple recommande vivement à tous les utilisateurs de mettre à jour leurs appareils dès que possible pour se protéger contre ces vulnérabilités. La société teste actuellement iOS 18.5 et d’autres mises à jour, qui seront disponibles pour le public au début du mois prochain.