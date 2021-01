La console Aya Neo s’offre une campagne Indiegogo

En novembre dernier, nous découvrions l’Aya Neo, une machine à mi-chemin entre une console de jeu et une tablette munie d’un APU Ryzen 5 4500U. Quelques semaines plus tard, nous la voyions à l’œuvre sur Cyberpunk 2077, faisant tourner le titre de CD Projekt RED à environ 30 images par secondes. Actuellement, cette Aya Neo n’est disponible qu’en Chine. Ses créateurs ont toutefois annoncé le lancement d’une campagne Indiegogo à partir du mois prochain.

Celle-ci ne durera que 30 jours. Le tarif de la machine est fixé à 699 dollars, ce qui équivaut à 580 euros approximativement.

Caractéristiques de l’Aya Neo

Au niveau de ses spécifications, cette Aya Neo embarque donc un processeur AMD Ryzen 5 4500. Cette puce, gravée en 7 nm et sous architecture CPU Zen 2, propose 6 cœurs / 6 threads et 8 Mo de cache L3. Elle a une fréquence de base de 2,3 GHz et une fréquence Boost maximale (un cœur) de 4 GHz. AMD l’a dotée de 6 cœurs GPU Vega. Au sein de l’Aya Neo, ce Ryzen 5 4500 est associé à 16 Go de LPDDR4X-4266 et à un SSD NVme de 512 Go ou 1 To.

La console Aya Neo mesure 255 x 106 x 20 mm et pèse 650 grammes. Son écran IPS de 7 pouces affiche une définition de 1280 x 800 pixels. La machine dispose d’une batterie de 47 WH. Enfin, elle fonctionne sous le système d’exploitation Windows 10.