Asus dévoile sa Fanless Chromebook, sans aucun ventilateur

Si vous cherchez une petite machine silencieuse fonctionnant sous Chrome OS, la Fanless Chromebook d’Asus peut vous intéresser. En effet, ce mini-PC bénéficie d’un refroidissement passif, son châssis en aluminium faisant office de dissipateur thermique. L’engin mesure 207 x 148 x 32 mm et pèse 1,2 kg.

Asus propose cette Fanless Chromebox avec trois processeurs Intel de dixième génération, Comet Lake-U, dont les PDT n’excèdent pas 15 W : Core i7-10510U, Core i3-10110U ou Celeron 5205U. Le premier est un 4 cœurs / 8 threads qui a une fréquence de base de 1,8 GHz et une fréquence Turbo sur un cœur de 4,9 GHz. Le second est un 2 cœurs / 4 threads ; sa fréquence de base est de 2,1 GHz, sa fréquence Turbo de 4,1 GHz. Enfin, le troisième est un 2 cœurs / 2 threads qui a une fréquence de base de 1,9 GHz.

ASRock propose les iBox-V200, des mini-PC passifs armés de SoC Ryzen Embedded V2000

Jusqu’à 128 Go de stockage via SSD

La Fanless Chromebox embarque au maximum 16 Go de mémoire DDR4 en dual chanel (2 x 8 Go). Pour le stockage, trois options possibles : des eMMC de 32 ou 64 Go, ou un SSD M.2 de 128 Go. En matière de connectivité sans fil, il y a du Wi-Fi 6 (802.11ax) et du Bluetooth 5.0 double bande. S’ajoute à cela pléthore de ports USB, HDMI et Ethernet. L’alimentation diffère selon les composants : 65 W ou 90 W.

Asus n’a pas communiqué les tarifs.