L’APU Ryzen 5 4500U de l’Aya Neo fait tourner Cyberpunk 2077 à environ 30 images par secondes

Vous vous souvenez sûrement de l’Aya Neo, une machine portable équipée d’un APU Ryzen 5 4500U. Figurez-vous qu’elle est capable de faire tourner Cyperpunk 2077, et elle le prouve dans une vidéo.

L’extrait provient directement de la chaîne YouTube Aya Neo. La puce d’AMD qui équipe la machine s’en sort bien : le framerate oscille entre 28 et 36 images par seconde environ. L’auteur de la vidéo ne précise pas les paramètres graphiques utilisés ni la définition ; sans trop s’avancer, on peut estimer que les détails sont réglés sur le plus bas niveau proposé. En ce qui concerne la définition, l’écran de l’Aya Neo a une définition de 1280 x 800 pixels. Sans surprise, la solution graphique est ici le facteur limitant, mais le CPU est aussi bien sollicité (environ 80 % de ses capacités).

Cyberpunk 2077 : en 4K/Ultra sans DLSS, à peine 20 ips avec une RTX 3090

6 cœurs CPU et 6 cœurs GPU Vega

Sous architecture CPU Zen 2 et architecture GPU Vega, le Ryzen 5 4500U est un 6 cœurs / 6 threads qui a un TDP de seulement 15 W. Malgré cette restriction, sa fréquence Boost grimpe à 4 GHz. Son iGPU s’arme de six coeurs GPU Vega capables de monter à 1,5 GHz. CyberPunk exploite un peu moins de 8 Go de RAM ; l’Aya Neo bénéficie de 16 Go de mémoire LPDDR4X-4266.

Enfin, selon le descriptif, la batterie assure une autonomie d’environ 2 heures et 30 minutes sur Cyberpunk 2077.

Le résultat est plutôt convaincant pour une machine portable vendue 4000 yuans en Chine, soit environ 500 euros. Cette Aya Neo, à mi-chemin entre un PC et une console (elle tourne sous Windows 10), pourrait arriver en Europe d’ici quelques mois.

Source : VideoCardz