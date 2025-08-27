La date de présentation de l’iPhone 17 vient d’être officialisée par Apple

Apple a officiellement annoncé son événement “Awe Dropping” pour le 9 septembre 2025, où seront présentés quatre nouveaux modèles d’iPhone 17 (dont un ultra-fin), des mises à jour de ses montres connectées, des AirPods Pro 3, un Apple TV 4K revisité et les dates de lancement d’iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe, avec une possible hausse des prix due aux tarifs douaniers.

Apple a confirmé la tenue de sa prochaine conférence, intitulée « Awe Dropping », qui se déroulera le 9 septembre 2025. L’entreprise a envoyé les invitations officielles, validant ainsi les rumeurs évoquant cette date depuis plusieurs semaines.

Quatre nouveaux modèles d’iPhone attendus

Lors de cet événement, Apple devrait présenter quatre nouveaux modèles de la gamme iPhone 17 :

iPhone 17

iPhone 17 Air (un nouveau modèle ultra-fin, remplaçant la version “Plus”)

(un nouveau modèle ultra-fin, remplaçant la version “Plus”) iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Cette édition marquera également la première fois qu’Apple proposera un smartphone haut de gamme au design particulièrement fin, selon les informations révélées par les fuites et les invitations envoyées.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Autres annonces prévues

En plus des iPhone, la conférence pourrait inclure :

Apple Watch Series 11 , Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3 (première mise à jour simultanée des trois gammes de montres connectées depuis trois ans).

, et (première mise à jour simultanée des trois gammes de montres connectées depuis trois ans). AirPods Pro 3 , une nouvelle version de ses écouteurs sans fil.

, une nouvelle version de ses écouteurs sans fil. HomePod mini et un Apple TV 4K mis à jour, équipé du processeur A17 Pro.

et un mis à jour, équipé du processeur A17 Pro. Les dates de lancement des nouvelles versions logicielles : iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe.

Une possible hausse de prix

En raison des tarifs douaniers en vigueur, certains modèles d’iPhone 17 pourraient voir leur prix augmenter. Apple avait déjà adopté une stratégie similaire en 2023 avec l’iPhone 15 Pro Max, en supprimant la version 128 Go au profit d’un stockage de base de 256 Go, facturé 100 dollars de plus. Une approche comparable pourrait être appliquée cette année, avec une éventuelle majoration de 50 dollars sur certains modèles.

De nouvelles fonctionnalités dévoilées

Les analystes s’attendent à ce qu’Apple précise les détails des nouvelles fonctionnalités matérielles et logicielles, ainsi que les tarifs définitifs, lors de la keynote. Les mises à jour logicielles devraient introduire des changements notables dans l’interface utilisateur, notamment avec le design « Liquid Glass », déjà évoqué lors des présentations précédentes.

L’événement sera à suivre en direct, avec des annonces supplémentaires possibles concernant les services et accessoires de la marque.