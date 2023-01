La literie Emma est à moitié prix pour les soldes d’hiver !

Voir toutes les offres Emma

Emma ne célèbre pas les soldes d’hiver à moitié ! Pendant quelques jours, le site propose en effet des réductions folles sur tout son catalogue de literie. Matelas, lit, oreillers, couettes, housse : les réductions vont jusqu’à -50% jusqu’au 7 février prochain (inclus).

Mais attention, toutes les offres sont à durée limitée et ne sont disponibles que dans la limite des stocks disponibles. De plus, la demande est forte pour de nombreux produits, alors si vous êtes intéressé, vous allez devoir faire partie des plus rapides. Pour vous aider, on a fait notre propre sélection ci-dessous.

Soldes d’hiver : notre Top 4 des meilleures offres Emma

Vous cherchez un sommier de qualité ? Profitez du lit Emma Select à -30% et achetez-le pour seulement 286,30€ au lieu de 409€ habituellement.

Personnalisable, ce lit vous propose 2 têtes de lit et 2 couleurs pour 6 combinaisons différentes ! Très confortable, il apporte tout le confort nécessaire à une bonne nuit de sommeil et peut soutenir votre matelas tout en le laissant respirer. Il a été élu produit de l’année 2023 et est garanti 5 ans. Il peut ainsi durer longtemps et vous accompagner pendant de longues années de repos.

Vous cherchez plutôt un matelas ? On vous propose le matelas Hybride Emma disponible pour seulement 359,40€ au lieu de 599€.

Vous profitez ainsi d’une économie de -40% pour un matelas qui bat tous les records ! il a été primé 7 fois en Europe et propose des nuits agréables à bientôt 1 millions de dormeurs à travers l’UE. Parmi ses grandes qualités, on note sa respirabilité qui lui permet de vous garder au frais en été, ainsi que ses couches de confort lui permettant de s’adapter à toutes les positions de votre sommeil et de vous laisser bouger autant que vous le souhaitez sans gêner votre potentiel partenaire.

Emma ne s’arrête pas là et vous propose également pendant les soldes d’hiver le lit Tiroir pour 366,75€ au lieu de 489€.

Emma vous propose ainsi une réduction de -25% sur ce lit aussi pratique que confortable. Il offre jusqu’à 4 tiroirs de rangement très discrets pour toutes vos affaires, le tout avec un design minimaliste qui saura traverser les années sans jamais se démoder. Disponible avec ou sans tête de lit, il est fabriqué avec des lattes en bois de bouleau et un cadre en bois de hêtre.

Enfin, dernière offre et pas des moindres, Emma vous propose un coffret complet avec -40% de réduction. Pour 1430,40€ au lieu de 2384€ habituellement, vous profitez ainsi de tout ce dont vous avez besoin pour passer des nuits parfaites.

Grâce à cette offre incroyable, vous profitez pour un prix mini des éléments suivants : un lit Coffre Emma, 1 matelas Emma Hybride, 2 oreillers Diamond Degree, 1 protège-matelas et 1 couette. Difficile de dire non face à un coffret aussi complet…

