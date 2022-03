La M1 Ultra se confronte au Core i9-12900K dans CPU Mark

Le Mac Studio est disponible depuis le 18 mars. Certains en profitent pour vérifier les allégations d’Apple vantant sa puce M1 Ultra, annoncée comme plus performante qu’une GeForce RTX 3090 et qu’un Core i9-12900K par la marque à la pomme. La semaine dernière, Monica Chin, journaliste chez The Verge, a montré que la carte graphique de NVIDIA n’avait en réalité pas grand-chose à craindre de la M1. À propos des performances CPU, une entrée sur PassMark donne quelques indications.

En mono-cœur, avec 3896 points, la M1 Ultra affiche de solides performances, dans la lignée de la M1 Max. Tous les processeurs Intel Alder Lake-K font mieux, mais ces derniers ont un PBP de 125 W. La puce d’Apple se situe à peu près au niveau du Core i7-12700 : cette puce au PBP de 65 W marque 3918 points. Étant donné que la M1 Ultra a une fréquence Boost de seulement 3,2 GHz contre 4,9 GHz pour le Core i7, accordons lui la victoire aux points.

Le Ryzen Threadripper PRO 5995WX règne désormais sur CPU Mark

PassMark permet au Ryzen Threadripper 3990X de clarifier la situation

En multicœurs, grâce à ses 20 cœurs CPU, la M1 Ultra se démarque logiquement de la M1 Max à 10 cœurs. Elle réalise un score de 41 306 points, tandis que son ancêtre plafonne à 22 702 points. Et effectivement, un tel résultat place la M1 Ultra au-dessus du Core i9-12900K, puisque ce processeur bloque à 40 895 points malgré ses 16 cœurs / 24 threads et son PBP de 125 W.

Au passage, remarquez le score du Ryzen Threadripper 3990X : 81 299 points. Or, sur Geekbench 5, l’Apple M1 Ultra talonne ce processeur. Ainsi, comme l’un de vous le soulignait dans les commentaires, Geekbench a effectivement du mal à gérer les 64 cœurs / 128 threads du monstre.

La M1 Ultra d’Apple est trois fois plus grande qu’un processeur Ryzen d’AMD

Source : Tom’s Hardware US