La GeForce RTX 3090 de NVIDIA lamine la M1 Ultra d’Apple

Le 9 mars, Apple a présenté sa M1 Ultra, et le premier ordinateur à en bénéficier, le Mac Studio. Pour vanter les performances de sa puce à 114 milliards de transistors, 20 cœurs CPU et 64 cœurs GPU, la marque à la pomme a comparé ses prestations CPU à celles du Core i9-12900K d’Intel, GPU à celles de la GeForce RTX 3090 de NVIDIA ; soit ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle sur PC desktop. À en croire Apple, sa M1 Ultra s’avère plus performante que le Core i9-12900K tout en consommant 100 watts de moins ; plus performante que la RTX 3090 tout en consommant 200 watts de moins… Monica Chin du site The Verge a un Mac Studio en sa possession. Elle a vérifié si les déclarations d’Apple étaient vraies.

Son Mac Studio embarque la meilleure variante du SoC M1 Ultra, celle à 20 cœurs CPU et 64 cœurs GPU. L’ordinateur bénéficie de 128 Go de mémoire unifiée, le maximum proposé (prix de cette configuration en France : 6 669 euros).

Pour le PC Windows, la journaliste de The Verge a mobilisé un ordinateur doté d’un processeur Intel Core i9-10900, de 64 Go de RAM et de la RTX 3090.

Monica Chin a comparé les performances de cette machine à celles du Mac Studio dans Geekbench 5 et sur un jeu, Shadow of the Tomb Raider.

L’Apple M1 Ultra talonne l’AMD Ryzen Threadripper 3990X en multicœurs sur Geekbench 5

Une comparaison qui n’a pas lieu d’être, sauf pour Apple…

Le PC obtient un score Geekbench 5 Compute de 215 034 points, contre 83 121 pour le Mac Studio avec M1 Ultra (102 156 en utilisant Metal).

Dans Shadow of the Tomb Raider, la machine équipée de la RTX 3090 et du Core affiche 142 images par seconde de moyenne en 1080p et 114 IPS en 1440p. Le Mac Studio plafonne à 108 IPS et 96 IPS respectivement.

Voici la conclusion de notre consœur : « Apple, dans sa keynote, a affirmé que le M1 Ultra surpassait la RTX 3090 de Nvidia. Je ne sais pas du tout d’où Apple tient cette affirmation. Nous avons lancé Geekbench Compute, […] et le Mac Studio a été… laminé. Il a obtenu moins de la moitié du score de la RTX 3090 dans ce test – non seulement il ne bat pas la puce de Nvidia, mais il n’arrive même pas à la cheville de la RTX 3090. »

Dans l’absolu, les scores obtenus par la M1 Ultra sont excellents, surtout au regard de sa consommation (60 W). Que la puce ne soit pas en mesure de rivaliser avec la GeForce RTX 3090 de NVIDIA avec ses 350 W de TBP est tout à fait logique et personne n’en aurait tenu rigueur ; du moins, si Apple n’avait pas avancé ces arguments fantaisistes lors de sa présentation.