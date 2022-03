L’Apple M1 Ultra talonne l’AMD Ryzen Threadripper 3990X en multicœurs sur Geekbench 5

Apple a dévoilé sa M1 Ultra il y a quelques heures. Dans sa présentation, la marque à la pomme compare les performances de son nouveau SoC à celles du Core i9-12900K d’Intel pour la partie CPU, de la GeForce RTX 3090 pour la partie GPU ; des mesures internes qu’il faut toujours recevoir avec circonspection. Benchleaks a partagé des résultats de la M1 Ultra sur Geekbench 5. Effectivement, la puce envoie du lourd (à 4599 euros minimum pour le Mac Studio équipé d’une M1 Ultra, encore heureux penseront certains).

En multicœurs, la puce d’Apple marque 24 055 points. C’est un score clairement flatteur. Pour le mettre en perspective, sachez que l’AMD Ryzen Threadripper 3990X (64 cœurs / 128 threads) occupe la première place du classement avec un score moyen de 25 133 points. La M1 Ultra s’intercale entre lui et son ex-dauphin, le Ryzen Threadripper 3970X (32 cœurs / 64 threads), lequel obtient une moyenne de 22 314 points.

Processeur Score mono-cœur Score multicœurs Apple M1 Ultra 1793 24 055 AMD Ryzen Threadripper 3990X 1213 25 133 Intel Core i9-12900K 1997 17 204 AMD Ryzen 9 5950X 1686 16 565

Le SoC d’Apple est moins mirobolant en mono-cœur avec 1793 points. Le Core i9-12900K domine actuellement ce classement avec 1997 points. La performance de la M1 Ultra la positionne derrière l’Intel Core i9-11900K et ses 1831 points.

Précisons que la M1 Ultra consomme 60 W selon Apple. Bien sûr, il ne s’agit que d’un benchmark parmi d’autres, qui plus est par toujours représentatif des performances réelles.

Scores M1, M1 Pro et M1 Ultra

De tels résultats avaient aussi été publiés peu après les annonces des M1, M1 Pro et M1 Max. La M1, qui possède 8 cœurs CPU, avait obtenu 1733 points en mono-cœur et 7 584 points en multicœurs. La M1 Pro à 10 cœurs CPU avait marqué 1749 points en mono-cœur et 11 542 points en multicœurs. Avec ses 20 cœurs CPU, la M1 Ultra creuse donc logiquement l’écart en multicœurs.