La M2 d’Apple se distingue dans Geekbench : un score GPU en nette hausse

Le SoC M2 présenté par Apple en début de mois, qui doit faire ses débuts au sein des MacBook Air et MacBook Pro en juillet prochain, a fait quelques incursions dans le benchmark Geekbench 5. Les résultats témoignent d’une augmentation correcte des performances CPU, de l’ordre de 10 % en mono-cœur et de 16 % en multicœurs par rapport à la M1. Côté GPU, le gain est bien plus massif, puisqu’il est d’environ 67 %.

Crédit : Apple

Rappelons que la M2 conserve 8 cœurs CPU, comme la M1, mais possède 2 cœurs GPU supplémentaires. Notez quand même que les cœurs CPU passent des architectures Firestorm / Icestorm à Avalanche / Blizzard. Selon Apple, les améliorations de performance moyennes pour les CPU / GPU sont de respectivement 18 % et 35 %.

Résultats

Comme toujours, ces résultats préliminaires ne témoignent pas systématiquement des performances réelles dans des applications et doivent être considérés avec une certaine prudence. Ils donnent simplement un aperçu et semblent confirmer l’amélioration, somme toute logique étant donné la quantité accrue de cœurs GPU, des performances graphiques de la M2. Les tableaux de scores ci-dessous sont proposés par Tom’s Hardware US.

SoC / Processeur Apple M2 Apple M1 Apple M1 Pro 8C Core i7-12800H Core i7-11800H Ryzen 7 5800H Spécifications 4P, 4E, jusqu’à 3,49 GHz 4P, 4E, jusqu’à 3,20 GHz 6P, 2E, jusqu’à 3,22 GHz 6P, 8E, jusqu’à 4,80 GHz 8P, 2,30 ~ 4,60 GHz, 24 Mo 16P, 3.20 ~ 4,40 GHz, 20 Mo Single-Core | Integer 1759 1597 1616 1563 1331 1247 Single-Core | Float 2083 1896 1896 1885 1556 1617 Single-Core | Crypto 3021 2783 2812 3703 3784 3546 Single-Core | Score 1919 1746 1760 1767 1521 1473 Multi-Core | Integer 8196 7013 8592 11305 8231 8081 Multi-Core | Float 9840 8624 10 460 12 064 8873 9239 Multi-Core | Crypto 12 964 10 137 17 028 8453 6272 5075 Multi-Core | Score 8928 7653 9574 11 390 8326 8305 Liens Lien Lien Lien Lien Lien Lien