La NVIDIA Shield est désormais compatible avec les manettes Xbox Series X/S et PlayStation 5

Si les manettes des nouvelles consoles vous plaisent et que vous possédez une NVIDIA Shield, cette dernière a reçu sa 27e mise à jour logiciel depuis son lancement en 2015 ; elle la rend compatible avec ces deux contrôleurs.

Ainsi, comme l’écrit NVIDIA, « les possesseurs de SHIELD peuvent désormais connecter des contrôleurs de console de nouvelle génération et profiter de leurs sticks préférés pour jouer à des jeux via GeForce NOW ou natifs Android ».

La procédure d’appairage

La procédure d’appairage Bluetooth consiste à maintenir les boutons PlayStation et Share/Clip enfoncés jusqu’à ce que la lumière s’allume en bleu pour la Duel Sense. Pour la manette XBox Series X/S, il suffit de tenir le bouton d’appariement enfoncé jusqu’à ce que le bouton Xbox clignote.

Par ailleurs, cette mise à jour ajoute aussi le support des systèmes domotiques Control4. « Grâce à la prise en charge de Control4, les accros du home cinéma peuvent utiliser leur télécommande ou leur application Control4 pour naviguer en SHIELD et même lancer directement les applications installées. Contactez un installateur certifié de Control4 pour ajouter votre SHIELD dès aujourd’hui ».

Source : NVIDIA