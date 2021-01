Le GeForce Now de NVIDIA accueille 23 nouveaux jeux en janvier

L’année démarre bien pour le service de cloud gaming GeForce Now de NVIDIA, dont le catalogue de jeux sera enrichi de 23 titres durant le mois de janvier ; un chiffre flatteur, mais qui concerne toute la période. En effet, NVIDIA est passé à une cadence mensuelle et non plus hebdomadaire pour ses annonces de jeux, afin d’octroyer plus de visibilité aux clients. Cependant, les softs continueront d’être égrenés via des mises à jour hebdomadaires (chaque jeudi).

En outre, NVIDIA comptabilise les jeux par plateforme. Par exemple, figure dans cette liste de 23 jeux Jurassic World Evolution ou encore Metro 2033 : Redux dans leur version Epic Games Store, bien que ces derniers fussent déjà jouables via le GeForce Now dans leur variante Steam. À propos de Jurassic World Evolution, rappelons que celui-ci est à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store pendant encore quelques minutes, jusqu’à 17h.

La liste des 23

Ces précisions faites, trêve de bavardage ; voici la liste des 23 jeux que NVIDIA ajoutera au GeForce Now en janvier :