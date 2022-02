La Radeon RX 6900 XT terrasse quatre GTX 1080 Ti sur Fire Strike

Le fleuron d’AMD, poussé à plus de 3,3 GHz et associé à un Core i9-12900K, fait encore tomber quelques records.

La Radeon RX 6900 XT d’AMD n’est plus si récente et elle déjà fait ses preuves dans des benchmarks au cours des semaines ayant suivi sa sortie. Mais les plus récents processeurs Alder Lake d’Intel lui donnent à l’évidence un second élan : elle a établi deux records du monde sur Fire Strike et Fire Strike Extreme. Bon, avec quand même des fréquences GPU à plus de 3 GHz à chaque fois.

L’overclockeur coréen Biso Biso avait fixé un score 3DMark Fire Strike de 62 389 points en fin de semaine dernière. Cependant, il a depuis été battu par le grec OGS qui a atteint un score de 63 361 points, toujours avec une Radeon RX 6900 XT overclockée, mais à 3311 MHz. Dans les deux cas, la carte d’AMD collabore avec une processeur Intel Core i9-12900K (16 cœurs / 24 threads).

Le précédent record Fire Strike tenait depuis bientôt deux ans (avril 2020). Quatre cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti orchestrées par Kingpin culminaient à 61 206 points.

Der8auer fait monter une Radeon RX 6900 XT à 3225 MHz !

Fire Strike Extreme

Du côté de Fire Strike Extreme, on retrouve aussi OGS sur la première marche du podium suivi de Biso Biso. Le premier a obtenu 40 304 points d’une Radeon RX 6900 XT cadencée à 3305 MHz ; le second 39 515 points du même GPU overclocké à 3199 MHz. Là encore, la référence d’AMD est associée à un Core i9-12900K et tout ce beau monde est refroidi par azote liquide.

La GTX 980 Ti s’illustre dans 3DMark2001 SE

Par ailleurs, Rauf s’est pour sa part aventuré dans un benchmark nettement plus ancien : 3DMark2001 SE. Toujours en compagnie d’une Core i9-12900K, mais d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ; un choix logiquement motivé par des critères de compatibilité. Rauf a fixé un record à 253 975 points.

Enfin, vous noterez que si le CPU est refroidi par azote liquide, ce n’est pas le cas de la GTX 980 Ti, qui l’est simplement par air. La serviette en papier qui l’entoure sur la photo sert à la protéger de la condensation émanant du CPU.

Source : Tom’s Hardware US