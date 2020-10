Un cliché confirme l’existence de la RTX 3070 mobile

Pour l’instant, NVIDIA n’a décliné son architecture Ampere dans des cartes grand public qu’à travers deux références, les RTX 3090 et RTX 3080, versions desktop. Elles seront rejointes d’ici quelques semaines par la RTX 3070, dont NVIDIA vient de décaler la sortie au 29 octobre, et une probable RTX 3060 Ti. En revanche, en ce qui concerne l’arrivée des solutions Ampere mobiles, la situation reste floue ; la société n’a pour l’instant aucunement dévoilé ses plans à ce sujet. Voici toutefois un premier indice, avec un possible cliché d’un échantillon technique d’une GeForce RTX 3070 Max-Q.

On y découvre la mention GN20-E5-A1, laquelle fait référence au GPU GA104 ; GPU également utilisé sur la RTX 3070 pour PC fixes et la RTX 3060 Ti. Celui-ci octroie au maximum 6 144 cœurs CUDA, 48 cœurs RT et 192 cœurs Tensor ; la version bureau hérite de 5 888 cœurs CUDA, sans doute en prévision d’une variante Super ou Ti d’ici quelques mois. Pour le moment, impossible de savoir à quelle sauce sera traitée la solution mobile.

8 puces mémoire de 1 Go chacune

Néanmoins, la mention H56C8H24AIR donne des informations – attendues – sur le type et la quantité de mémoire vidéo dédiée. On retrouve cette solution, développée par SK Hynix, sur la Radeon Pro 550M d’AMD. Elle est synonyme de mémoire GDDR6 ; rien de surprenant, la GDDR6X étant réservée aux RTX 3080 et 3090. On semble distinguer 8 puces mémoire : chacune ayant une capacité de 1 Go, cela donne 8 Go de mémoire GDDR6 en tout.

