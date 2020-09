La RTX 3070 se cantonne à de la mémoire GGDR6 à 14 Gbit/s

La semaine dernière, NVIDIA a dévoilé ses nouvelles cartes graphiques Ampere, les GeForce RTX 3090, 3080 et 3070. Malgré la myriade de chiffres dont elle nous a abreuvés, la société est restée plutôt discrète sur le type de mémoire utilisé pour la RTX 3070. Contrairement à ses deux grandes sœurs, qui s’appuient sur de la mémoire GDDR6X cadencées à 19,5 et 19 Gbit/s respectivement, la benjamine se contente de mémoire GDDR6. Celle-ci ne serait pas à 16 Gbit/s mais à 14 Gbit/s.

Cette information provient des fiches produits de modèles custom, en l’occurrence signés Asus et Zotac. Les deux RTX 3070 des marques s’arment de 8 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gbit/s sur un bus de 256 bits. Cela donne une bande passante de 448 Go/s. C’est donc une valeur similaire à celles des RTX 2070 et RTX 2070 Super, et inférieure à ce que propose la RTX 2080 Super (8 Go à 15,5 Gbit/s sur un bus de 256 bits, pour une bande passante mémoire de 496 Go/s).

GeForce RTX 3080 Founders Edition : vers une disponibilité limitée, à la sortie ?

En attendant les cartes AMD…

Toutefois, il est envisageable que NVIDIA prévoit une éventuelle RTX 3070 Ti / Super avec de la mémoire GDDR6 à 16 Gbit/s d’ici quelques mois. Elle pourrait être une des réponses aux GPU sous architecture RDNA 2 d’AMD.

Enfin, rappelons que la RTX 3070 débarquera en octobre, à un tarif de 499 dollars pour la Founders Edition.