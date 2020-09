GeForce RTX 3080 Founders Edition : vers une disponibilité limitée, à la sortie ?

Même s’il est encore un peu tôt pour se prononcer définitivement à leur sujet, nul doute que les GeForce RTX 3080 devraient faire tourner quelques têtes et soulager quelques portefeuilles – avec des performances 40% supérieures à celles d’une GeForce 2080 Ti, pour un tarif largement inférieur (719 € contre 1149 à 1600 € environ), elles ont de nombreux arguments pour s’imposer en tête des ventes. Mais voilà : des rumeurs planent quant à la difficulté de se procurer ces nouvelles RTX à leur sortie, tout du moins dans leur design Founders Edition.

Le dissipateur pourrait refroidir la production

Citées par Igor Wallossek, un gage de sérieux, plusieurs sources évoquent en particulier un problème dans la fabrication des fameux dissipateurs des Founders Edition, avec les deux ventilateurs répartis de part et d’autre du PCB. Le sous-traitant AVC en charge de leur fabrication n’aurait pu commencer la fabrication en masse qu’au mois d’août. La commercialisation débutant le 17 septembre prochain, cela ne laisserait que 6 ou 7 semaines de production.

Même en anticipant la fabrication des autres éléments de la carte, l’ultime assemblage du système de refroidissement sur le PCB peinerait à dépasser les 200.000 unités par semaine. Même les constructeurs-tiers seraient in fine concernés par une logistique et une production à flux tendus : le BIOS final aurait tardé et les premiers pilotes seraient apparus il y a seulement quelques jours.

Si l’on évoque ici précisément le sort de la GeForce RTX 3080, c’est parce que l’on sait que la RTX 3090 est prévue, par essence, avec un stock et une production limités – la demande devrait de toutes manière être plus faible, tarif très élevé oblige. Et la RTX 3070 ne s’articule pas exactement autour du même système de refroidissement à double flux axial, ce qui laisse envisager un assemblage plus classique et moins complexe.

Dissipateur atypique et PCB pas au design de référence

Sur cette génération Ampere RTX 30, Nvidia a fait preuve d’innovation, parfois atypique. Que ce soit avec le GPU 8nm, le nouveau connecteur d’alimentation 12 broches, le nouveau système de refroidissement inédit qui en découle sur un PCB lui aussi inédit, tout ceci ne doit pas aider la production.

Mais là où cela pose problème, c’est que ce nouveau PCB Founders Edition n’adopte pas le design de référence. EK Watercooling vient en effet de publier les fiches de ses prochains waterblocks à destination des nouvelles RTX 30, et indique clairement que ceux-ci ne sont pas compatibles avec les Founders Edition. Les fabricants sortiront surement des modèles adaptés, mais les amateurs de modèles Founders Edition et de refroidissement liquide devront patienter.