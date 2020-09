La RTX 3090 à peine 10 % plus performante que la RTX 3080 ?

Vous en avez eu confirmation dans notre test, la GeForce RTX 3080 de NVIDIA, première carte Ampere grand public disponible sur le marché, est une franche réussite. Dans quelques jours, le 24 septembre, elle sera rejointe par sa petite sœur (dans l’ordre) mais grande sœur par la taille et les spécifications, la RTX 3090. Apparemment, la nouvelle venue serait à peine 10 % plus performante.

C’est en tout cas ce qui ressort d’un supposé test réalisé par TecLab ; TecLab qui avait déjà publié des premiers benchmarks sur plusieurs jeux pour les RTX 3080 et RTX 3070 et ce, bien avant la levée de l’embargo. Comme toujours, ces résultats, partagés par VideoCardz, sont à recevoir avec prudence.

Testée sur plusieurs jeux et benchmarks synthétiques

La RTX 3090 aurait été mise à l’épreuve sur plusieurs tests synthétiques mais également plusieurs jeux, parmi lesquels Borderlands 3, Assasin’s Creed Odyssey, Control ou encore Shadow of the Tomb Raider. Elle est associée à un processeur Intel Core i9-10900K et 32 Go de mémoire DDR4-4133.

Carte RTX 3090 RTX 3080 3090/3080 3DMark Time Spy Extreme 9 948 9 000 10,50% 3DMark Port Royal 12 827 11 981 7,10% Metro Exodus RTX/DLSS OFF 54,4 48,8 10,20% Metro Exodus RTX/DLSS ON 74,5 67,6 10,20% Rainbow Six Siege 275 260 5,80% Horizon Zero Dawn 84 76 10,50% Forza Horizon 156 149 4,70% Far Cry 107 99 8,10% Assassins Creed Oddysey 71 65 9,20% Shadow of the Tomb Raider RTX/DLSS Off 91 83 9,60% Shadow of the Tomb Raider RTX/DLSS On 111 102 8,80% Borderlands 3 67,6 61,3 10,30% Death Stranding DLSS/RTX ON 175 164 6,70% Death Stranding DLSS/RTX OFF 116 104 11,50% Control DLSS/RTX ON 71 65 9,20% Control DLSS/RTX OFF 62 57 8,80%

Les scores sont assez faibles par rapport à ceux obtenus par la RTX 3080. S’ils s’avéraient exacts, ils justifieraient difficilement la différence de prix entre les RTX 3090 et RTX 3080 FE, vendues respectivement 1 549 euros et 719 euros. Mieux vaut donc patienter jusqu’à la levée de l’embargo et la publication de tests plus transparents pour se forger une opinion.