La RTX 4090 s’amuse en 8K sur COD Modern Warfare 2 et Uncharted, tandis que l’Europe envisage d’interdire les TV 8K

En septembre 2020, lors de la présentation des premières cartes graphiques Ampere de NVIDIA, nous annoncions que la 8K était à portée, grâce au DLSS ; cette définition l’est d’autant plus à celle de la GeForce RTX 4090. Nous avons déjà pu voir le fleuron de la génération Ada Lovelace s’attaquer au jeu A Plague Tale : Innocence en 7680 x 4320 dans une vidéo publiée par John Papadopoulos du site DSOGaming. La carte graphique, associée à un processeur Intel Core i9-9900K et 16 Go de DDR4-3800, affichait une trentaine d’images par seconde avec le DLSS 2.0 en mode qualité dans ce titre. Notre confrère a réitéré son expérience sur plusieurs nouveaux jeux sortis sur PC : le solo de Call of Duty : Modern Warfare 2, ainsi que sur UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection et Persona 5 Royal.

La machine utilisée embarque le matériel susmentionné (RTX 4090 FE) et fonctionne sous Windows 10 64 bits avec le pilote GeForce 522.25. Tous les jeux sont réglés avec les paramètres Ultra.

Sur PC, le Full HD reste la norme

Gardons à l’esprit que l’UHD reste encore marginale pour les joueurs PC (2,46 % des utilisateurs Steam seulement) ; ne parlons donc même pas de la 8K. Au-delà de la capacité des cartes graphiques à assurer une fréquence d’images par seconde décente dans ces définitions, se pose aussi la question de leur pertinence au vu de la diagonale de la majorité des écrans PC commercialisés. Reste que jouer dans une définition plus élevée que celle de son écran peut toujours améliorer la qualité visuelle globale grâce à des technologies de downsampling, comme la DSR (Super Résolution Dynamique) de NVIDIA.

La situation est bien sûr différente pour les TV, où la 4K s’est nettement plus démocratisée. Cependant, les modèles 8K sont désormais dans le viseur de l’Union européenne, qui leur reproche leur trop grande consommation énergétique. De fait, de nouvelles normes européennes sur l’efficacité énergétique pourraient conduire à leur interdiction prochaine.

Un nouveau barème pour l’index d’efficacité énergétique européen (EEI), supposé entrer en vigueur à partir de mars 2023 , fixe une limite de 53 W pour un écran TV de 42 pouces, de 84 W pour un de 55 pouces et de 178 W pour un 88 pouces, la taille maximale prévue.

Or, un téléviseur 8K de 88 pouces comme le LG 8K 2022 engloutit jusqu’à 495 W en HDR ; jusqu’à 475 W pour un écran Samsung QLED 2022 de 85 pouces.

Certains fabricants, comme TCL, ont déjà annoncé qu’ils arrêteraient leur production de TV 8K pour l’Europe si ce nouveau barème s’appliquait. La Commission européenne doit se prononcer sur ces seuils avant la fin d’année.

