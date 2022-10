La GeForce RTX 4090 s’attaque au jeu A Plague Tale : Innocence en 8K

Si vous avez appréciez A Plague Tale : Innocence sorti en 2019, vous n’avez plus que quelques heures à patienter avant de pouvoir jouer à sa suite, A Plague Tale : Requiem ; le titre développé par Asobo Studio et édité par Focus Entertainment paraîtra en effet demain. En guise d’apéritif, John Papadopoulos du site DSOGaming propose les dix premières minutes du jeu en 8K (2160p sur YouTube) avec tous les réglages en Ultra. L’ordinateur utilisé pour afficher le jeu ainsi mobilise une GeForce RTX 4090 associée à un processeur à 8 cœurs non spécifié. Avec de tels paramètres, le fleuron Ada Lovelace délivre environ 30 images par seconde avec le DLSS 2.0 en mode qualité.

Naturellement, c’est une simple expérience. En pratique, déjà très peu de gens jouent en 2160p (à peine 2,46 % des joueurs selon la dernière enquête sur le matériel de Steam). Et heureusement, pour découvrir A Plague Tale : Requiem, nul besoin d’une GeForce RTX 4090. La configuration minimale préconise un duo Core i5-4690K / AMD FX-8300 et carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 590 ; la configuration recommandée pour de l’Ultra / Full HD à 60 images par seconde plutôt un Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT. Les heureux détenteurs d’une GeForce RTX 4090 devraient ainsi pouvoir viser la définition 2160p sans trop d’inquiétude. Enfin, pour ceux dont le matériel ne répond pas aux exigences minimales, le titre sera jouable par le biais du GeForce Now.

